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    發情母獅不咬老公蛋蛋！動物粉專曝真相：是「小朋友調皮」

    臉書粉專「CrocoMan-GO 鱷名遠播」指出，母獅發情並不會去咬公獅睪丸，而咬住公獅睪丸的母獅是公獅的女兒，而幼獅們都還沒到性成熟的年齡，因此不可能是「發情」。（攝影師Johanna Kok授權提供）

    臉書粉專「CrocoMan-GO 鱷名遠播」指出，母獅發情並不會去咬公獅睪丸，而咬住公獅睪丸的母獅是公獅的女兒，而幼獅們都還沒到性成熟的年齡，因此不可能是「發情」。（攝影師Johanna Kok授權提供）

    2020-07-27 00:56:45

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    一天要40次？公獅凍未條？母獅咬住蛋蛋不給走

    〔即時新聞／綜合報導〕公獅「蛋蛋」的憂傷！近來攝影師Johanna Kok所攝的一組亞洲獅作品在網路上迅速爆紅，照片中，母獅咬住公獅的睪丸，公獅神情憂傷，像是有苦說不出，這畫面引起全球各地網友熱議，有網友「腦補」，解釋為「慾求不滿的母獅咬住公獅睪丸不讓牠走」。對此，臉書粉專「CrocoMan-GO 鱷名遠播」駁斥，咬住公獅睪丸的母獅其實是公獅的女兒，幼獅們都還沒到性成熟的年齡，不可能是「發情」。

    近來由攝影師Johanna Kok 於今年1月22日在荷蘭鹿特丹動物園（Blijdorp Zoo）所攝影的亞洲獅照片在網路上引起廣大迴響。照片中，母獅尾隨一頭公獅，並咬住公獅的睪丸，公獅的神情更是相當「憂傷」。

    有國外粉專認為此舉是由於母獅「慾求不滿」。對此，臉書粉專「CrocoMan-GO 鱷名遠播」26日晚間在臉書發文駁斥「母獅發情」一說，直言「我也是一眼就覺得不對勁，這絕對不是性成熟的母獅」。

    「CrocoMan-GO 鱷名遠播」指出，根據鹿特丹動物園2019年4月1日的新聞稿，被咬住蛋蛋而且表情很衰的雄性亞洲獅（Asian lion）是鹿特丹公園的唯一雄獅，名為Aapel，而牠與另一頭母獅Lalana在2018年8月21日所生的3隻幼崽Asha、Reena和Mette，在去年4月1日已經幾乎要斷奶了，推算幼獅年齡約快滿2歲，而母獅性成熟的年紀落在3至4歲，所以還不可能發情。

    「CrocoMan-GO 鱷名遠播」再指出，「咬蛋蛋的兇手，剛好在左邊那一塊的左上方有塊突兀的大黑點，就像瑪麗蓮夢露一樣！回過頭翻一下三位小女生剛亮相的照片...果然！中間那一隻就有這樣的『黑色大痣』」。

    「CrocoMan-GO 鱷名遠播」也笑喊，「小獅子玩爸爸的黃金球這件事情已經好多記錄了，無論野生或圈養的都一樣。吊在那邊兩顆晃來晃去，哪一個小朋友可以忍住不去撥它呢XD？」

    「CrocoMan-GO 鱷名遠播」也笑喊，「小獅子玩爸爸的黃金球這件事情已經好多記錄了，無論野生或圈養的都一樣。吊在那邊兩顆晃來晃去，哪一個小朋友可以忍住不去撥它呢XD？」（攝影師Johanna Kok授權提供）

    「CrocoMan-GO 鱷名遠播」也笑喊，「小獅子玩爸爸的黃金球這件事情已經好多記錄了，無論野生或圈養的都一樣。吊在那邊兩顆晃來晃去，哪一個小朋友可以忍住不去撥它呢XD？」（攝影師Johanna Kok授權提供）

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