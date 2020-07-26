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    一天要40次！公獅凍未條落跑 母獅慾求不滿咬住蛋蛋不給走

    慾求不滿的母獅追著公獅跑，並咬住公獅蛋蛋，而公獅的表情相當疲憊。（圖擷取自臉書＿Garrett's Gifts To The World V）

    慾求不滿的母獅追著公獅跑，並咬住公獅蛋蛋，而公獅的表情相當疲憊。（圖擷取自臉書＿Garrett's Gifts To The World V）

    2020-07-26 22:41:05

    〔即時新聞／綜合報導〕近來一張母獅追著公獅跑，並咬住公獅蛋蛋的照片，在網路上迅速爆紅，引起全球網友熱議。對此，臉書粉專「Garrett's Gifts To The World V」解釋，當公獅滿足不了發情期間性慾高張的母獅時，母獅就會張口咬公獅的陰囊。

    國外臉書粉專「Garrett's Gifts To The World V」發文表示，母獅在發情期間，一天會進行約20至40次性行為，但如果公獅過於疲憊、無法配合母獅需求時，慾求不滿的母獅就會追上落荒而逃的公獅，並張口咬其陰囊。

    「Garrett's Gifts To The World V」表示，該張照片由攝影師Johanna Kok在荷蘭鹿特丹動物園 （Rotterdam Zoo）所攝。

    貼文一出，網友紛紛笑歪直呼，公獅垂頭喪氣的表情看起來很「衰洨」，真的是快要「精盡人亡」了。

    而巧合的是，在「鹿特丹動物園」的官方臉書上，由Johanna Kok於2019年4月27日所攝的「獅子爸爸」照中，被調皮小獅子包圍、表情顯得疲憊的公獅，疑似與被母獅追逐的公獅是同一隻公獅，兩隻公獅不但輪廓皆相當相似，除了有著一雙疑似累到睜不開的眼睛之外，也都恰好在印堂處有一道很深的垂直傷疤，以及左眼眉頭處有一凹陷處。

    公獅的陰囊被慾求不滿的母獅咬住。（圖擷取自臉書＿Garrett's Gifts To The World V）

    公獅的陰囊被慾求不滿的母獅咬住。（圖擷取自臉書＿Garrett's Gifts To The World V）

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