美中關係風向已變？ 東亞政治專家：習近平要倒大霉了

美國近日火速下令中國關閉休士頓領事館，國務卿龐皮歐（見圖）23日號召全球改變中共行為，被外界視為對中國的「臨戰宣言」；對此，美國知名政治學家范亞倫表示，「習近平將要倒大霉了」。（歐新社）

2020-07-26 23:46:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國近日火速下令中國關閉休士頓領事館，國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）23日號召全球改變中共行為，被外界視為對中國的「臨戰宣言」；對此，美國知名政治學家范亞倫（Aaron Friedberg）表示，「習近平將要倒大霉了」。

綜合媒體報導，美國7月21日限令中國駐休士頓總領事館72小時關閉，中國為了報復美方，也下令要求美國駐成都總領事館於27日關閉。國務卿龐皮歐23日在加州「尼克森總統圖書館」演說時，用中國共產黨職稱「總書記」來稱呼習近平，並指若自由世界不改變「共產中國」，必將遭到改變，呼籲盟邦組建一個「新民主聯盟」，以反抗中國的「新暴政」。

請繼續往下閱讀...

針對龐皮歐強硬的對中演說，媒體與學者們紛紛解讀為對「臨戰宣言」或「討共檄文」，美國普林斯頓大學政治學及國際事務教授范亞倫26日在推特表示，「習近平收到備忘錄了嗎？一旦美帝將你視為他們的『敵人』，就開始倒大楣了...他們會動用所有資源與你戰鬥，之後歷任總統也會採取相同的國家戰略」。

Has Xi gotten the memo? “Once Imperial America considers you as their “enemy”, you’re in big trouble...they will continue to fight against you using all their resources, with generations of presidents working on the same national strategy.” https://t.co/a5TCYxmjQj — Aaron Friedberg （@AaronFriedberg） July 25, 2020

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法