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    美中關係風向已變？ 東亞政治專家：習近平要倒大霉了

    美國近日火速下令中國關閉休士頓領事館，國務卿龐皮歐（見圖）23日號召全球改變中共行為，被外界視為對中國的「臨戰宣言」；對此，美國知名政治學家范亞倫表示，「習近平將要倒大霉了」。（歐新社）

    美國近日火速下令中國關閉休士頓領事館，國務卿龐皮歐（見圖）23日號召全球改變中共行為，被外界視為對中國的「臨戰宣言」；對此，美國知名政治學家范亞倫表示，「習近平將要倒大霉了」。（歐新社）

    2020-07-26 23:46:35

    〔即時新聞／綜合報導〕美國近日火速下令中國關閉休士頓領事館，國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）23日號召全球改變中共行為，被外界視為對中國的「臨戰宣言」；對此，美國知名政治學家范亞倫（Aaron Friedberg）表示，「習近平將要倒大霉了」。

    綜合媒體報導，美國7月21日限令中國駐休士頓總領事館72小時關閉，中國為了報復美方，也下令要求美國駐成都總領事館於27日關閉。國務卿龐皮歐23日在加州「尼克森總統圖書館」演說時，用中國共產黨職稱「總書記」來稱呼習近平，並指若自由世界不改變「共產中國」，必將遭到改變，呼籲盟邦組建一個「新民主聯盟」，以反抗中國的「新暴政」。

    針對龐皮歐強硬的對中演說，媒體與學者們紛紛解讀為對「臨戰宣言」或「討共檄文」，美國普林斯頓大學政治學及國際事務教授范亞倫26日在推特表示，「習近平收到備忘錄了嗎？一旦美帝將你視為他們的『敵人』，就開始倒大楣了...他們會動用所有資源與你戰鬥，之後歷任總統也會採取相同的國家戰略」。

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