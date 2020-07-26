7月若零颱風生成 將創日本觀測史紀錄

強颱哈吉貝去年10月襲擊日本。（路透）

2020-07-26 17:24:30

〔中央社〕日本從1951年開始觀測颱風，從未出現過7月「零颱風」，剩下幾天如果沒有颱風生成，將創日本觀測史上紀錄。另外，就算上半年颱風少，全年颱風數量仍可能跟往年平均差不多。

日本氣象協會指出，今年5月、6月分別各出現一個颱風，目前總共只生成兩個颱風，特別是7月到今天為止，一個颱風也沒有生成。目前太平洋仍沒有能發展成颱風的熱帶低氣壓，如果這樣下去的話，就有可能出現7月零颱風。

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日本從1951年開始統計颱風，平均來看每年會生成約26個颱風。雖然生成的月份不同，但過去到6月止的上半年颱風數量跟今年同為兩個的共有9次，分別是1954年、1977年、1984年、1993年、1995年、2000年、2006年、2007年及2017年。

從上述提到這幾年來看，似乎也不能說上半年颱風少，7月以後的下半年颱風生成數量也會少，其中也有當年上半年颱風少，但一整年的颱風數量跟往年平均值差不多，甚至還來得多。

雖然符合情況的年份不多，但上半年只生成一個颱風或完全沒有颱風生成的話，整年的颱風數量是有較少的傾向。

再者，前面提到的7月零颱風雖然從未出現過，但7月颱風只生成一個的年份有1953年、1954年、1957年、1985年、1998年；從這5個年份來觀察，除了1998年一整年颱風數僅16個，其他年份的颱風數跟往年相去不多，或是只有稍微少一些。

因此，這樣來看，不能說今年的颱風數就有減少的傾向，還是有可能跟往年的數量差不多。

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