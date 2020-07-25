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    印度媒體爆：中國與巴基斯坦秘簽協議 擴大生物戰能力

    世界各國疫情近日持續創新高，新型冠狀病毒的源頭至今依然不明，印度媒體披露，澳洲調查記者一份報告指出，中國出資與巴基斯坦達成秘密協議，擴大生物戰的能力。（圖擷取自Twitter）

    世界各國疫情近日持續創新高，新型冠狀病毒的源頭至今依然不明，印度媒體披露，澳洲調查記者一份報告指出，中國出資與巴基斯坦達成秘密協議，擴大生物戰的能力。（圖擷取自Twitter）

    2020-07-25 23:55:11

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，世界各國疫情近日持續創新高，新型冠狀病毒的源頭至今依然不明；對此，印度媒體披露，澳洲調查記者一份報告指出，中國出資與巴基斯坦達成秘密協議，藉此擴大生物戰的能力。

    綜合印媒報導，澳洲調查記者克蘭（Anthony Klan）近日發布調查報告，他指出，中國武漢病毒研究所與巴基斯坦軍方的國防科學技術組織（Defence Science & Technology Organization）可能已簽署一項「三年秘密協議」，以「研究新型傳染病」為名義，開展對致命疾病如炭疽病（anthrax）、蘇力菌（Bacillus thuringiensis）等項目，進一步研究生物疾病傳播的控制。

    克蘭引述消息人士說，中巴的合作計畫完全由中國出資，被命名為「新興傳染病與病媒傳播疾病生物控制合作研究」，武漢病毒研究所為該研究項目提供財政，物質及科學方面的支持。

    克蘭引用專家的說法指稱，武漢病毒所正向巴國科學家提供培訓，並協助建病毒資料庫，中國資助巴基斯坦是為了對抗印度，藉由在異地進行危險的研究，讓境內得以避免風險。

    克蘭指出，中巴兩國已對「克里米雅–剛果出血熱」（Crimean–Congo hemorrhagic fever，簡稱CCHF）進行實驗，該疾病有25%的致死率，與伊波拉病毒很相似，但實驗室的生物安全等級卻未達P4水準。

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