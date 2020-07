印度媒體爆：中國與巴基斯坦秘簽協議 擴大生物戰能力

2020-07-25 23:55:11

〔即時新聞/綜合報導〕武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)肆虐全球,世界各國疫情近日持續創新高,新型冠狀病毒的源頭至今依然不明;對此,印度媒體披露,澳洲調查記者一份報告指出,中國出資與巴基斯坦達成秘密協議,藉此擴大生物戰的能力。

綜合印媒報導,澳洲調查記者克蘭(Anthony Klan)近日發布調查報告,他指出,中國武漢病毒研究所與巴基斯坦軍方的國防科學技術組織(Defence Science & Technology Organization)可能已簽署一項「三年秘密協議」,以「研究新型傳染病」為名義,開展對致命疾病如炭疽病(anthrax)、蘇力菌(Bacillus thuringiensis)等項目,進一步研究生物疾病傳播的控制。

克蘭引述消息人士說,中巴的合作計畫完全由中國出資,被命名為「新興傳染病與病媒傳播疾病生物控制合作研究」,武漢病毒研究所為該研究項目提供財政,物質及科學方面的支持。

克蘭引用專家的說法指稱,武漢病毒所正向巴國科學家提供培訓,並協助建病毒資料庫,中國資助巴基斯坦是為了對抗印度,藉由在異地進行危險的研究,讓境內得以避免風險。

克蘭指出,中巴兩國已對「克里米雅–剛果出血熱」(Crimean–Congo hemorrhagic fever,簡稱CCHF)進行實驗,該疾病有25%的致死率,與伊波拉病毒很相似,但實驗室的生物安全等級卻未達P4水準。

