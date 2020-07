跟醫生說名字就被丈夫暴打 阿富汗擬修法保障婦女「姓名」

據傳過去幾週,阿富汗總統加尼(Ashraf Ghani)已指示中央民事登記局(Accra)研究允許婦女使用名字的可能性。圖為阿富汗婦女穿著罩住全身的「布卡(burqa)」。(美聯社)

〔即時新聞/綜合報導〕阿富汗重男輕女,為維護「男性榮譽」,婦女可能會因為將自己的名字告訴醫生就被丈夫痛毆。近年來一些女性開始爭取自己使用姓名的基本權利,發起「我的名字在哪裡?」(Where Is My Name?)運動;據傳,過去幾週,阿富汗總統加尼(Ashraf Ghani)已指示中央民事登記局(Accra)研究允許婦女使用名字的可能性。

據《BBC》報導,加尼命令相關單位研究是否能夠修改《人口登記法》(Population Registration Act),讓婦女的姓名能夠合法出現在她們自己的身分證以及孩子的出生證明上;目前草案已送阿富汗政府轄下的行政事務辦公室(Office of Administrative Affair, OAA)。

阿富汗前國會議員兼婦女權利運動者Fawzia Koofi表示,對於這件事當然樂見其成,「但這是很久很久以前就該發生的」。阿富汗女孩結婚時姓名不會出現在請柬、生病時姓名不會在處方箋、死亡時姓名依舊不會顯示於死亡證明和墓碑;Fawzia Koofi說,這其實甚至跟權利無關,「存在於世上的任何人都需要一個身分」。

阿富汗婦女對外不得不隱藏自己的身體和姓名,因為一旦露出就會被認為是「可恥的」,對阿富汗人來說,優秀的女性是那些「不被人看見和聽見的」,也就是他們俗稱:「太陽和月亮沒看見她」(The sun and the moon haven't seen her)的女人。

「我的名字在哪裡?」(Where Is My Name?)運動3年前由奧斯曼(Laleh Osmany)發起,許多名人開始陸續公開支持,包含歌手達里亞(Farhad Darya)和阿薩耶德(Aryana Sayeed),他們認為,當人們只用「角色」來定義婦女,「真實的自己就會消失」,並強調,「婦女應該有獨立的身分」。

但阿富汗也有許多女性不支持,她們提到,當有人問及自己的名字時,會顧慮到兄弟、父親、未婚夫的榮譽,「我想被稱為我父親的女兒、我兄弟的姊妹,未來當我結婚後,我想被稱為我丈夫的妻子、我兒子的母親」。

