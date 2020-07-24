會晤龐皮歐 王丹曝：美國還有一系列政策推動中國改變

龐皮歐（圖左）在演講後會晤王丹（圖右）等人，王丹也透露，未來美國還會有一系列針對推動中國的改變的政策，「大家可以拭目以待」。（左圖歐新社，右圖資料照，本報合成）

2020-07-25 00:15:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）於美西時間23日抵加州尼克森總統圖書館進行演說，號召全球改變中共行為。出席的中國民運人士王丹表示，龐皮歐演講結束後和他及多名中國學者、民運人士進行約半個小時的閉門會談，並透露「美國還會有一系列針對推動中國的改變的政策，大家可以拭目以待」。

龐皮歐於美西時間23日以「共產黨中國與自由世界的未來」為題進行演說，呼籲盟國和中國人民與美國合作，改變中共的行為，「如果自由世界不改變中共，自由世界將會被中共改變」。龐皮歐也在演講中點名台灣，表示自由世界將台灣邊緣化，但後來台灣成為充滿活力的民主國家。

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王丹在臉書上表示，龐皮歐演講結束後便立即轉到會議室，和他、中國民運人士魏京生、魏京生的女秘書童屹、中國學者宋永毅以及美國著名漢學家林培瑞（Perry Link）進行約半小時的閉門會談。

王丹說，他向龐皮歐表達支持、感謝，並告訴龐皮歐「沒有政權轉移（regime change）的發生，一切都不會改變」。王丹信心表示，相信這場演講會鼓舞更多的中國人站出來推動中國的變化。

王丹也透露，未來美國還會有一系列針對推動中國的改變的政策，「大家可以拭目以待」。

王丹臉書全文

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