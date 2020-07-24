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    美國領館外放鞭炮一男被捕 央視抖音放這首歌疑暗示中美關係

    美國駐成都領館外可以看見大批警力戒備，還有大量民眾圍觀看熱鬧。（法新社）

    美國駐成都領館外可以看見大批警力戒備，還有大量民眾圍觀看熱鬧。（法新社）

    2020-07-24 22:47:03

    〔即時新聞／綜合報導〕美國21日下令要求中國撤離駐休士頓領館，讓中國爆氣，今天（24日）中方也宣布撤銷對美國駐成都領館的運行許可，中共官媒《央視》今下午還在領館外直播，吸引大批民眾圍觀，也有大量軍警包圍住領館。過程中有民眾疑似為慶祝，在領館門口外放鞭炮，但很快就被警方拘捕。

    綜合媒體報導，《央視》今天在美國駐成都領館外罕見進行直播，當地不少民眾也紛紛透過微博、推特對外分享現場狀況，還有人嚷嚷著說這輩子能上《央視》的機會就這次了，其他中媒表示現場民眾都在笑著說這件事，很開心政府對美國做出反制，整體氛圍輕鬆。

    而警方在今天早上7點多就在美領館周邊設置封鎖線，禁止汽車通行或民眾靠近，另外也有便衣警察阻止閒雜人等拍攝逗留，甚至在旁邊較高的建築物頂樓，也能看到有警察居高監視，但都沒看到館內美方人員有動靜。但在傍晚時館外突然冒出白煙，引來路人圍觀，原來是有人在領館門口放鞭炮，從流出的畫面可以看到一名白衣男子很快被附近的民警拘捕帶走。

    中國網友透過直播和其他人分享的內容，紛紛對中國採取報復行動叫好，還說中國給的關閉期限27日，正好是農曆六月初七，黃曆上指明宜「搬家」、「移徙」。另外還有網友發現 ，央視在「抖音」上也發了關於美國駐成都領館的短片，背景音樂竟是嗩吶版的《涼涼》，讓不少人猜測是不是在暗示中美關係。

    一名白衣男子在美領館外放鞭炮，很快被警方拘捕。（圖擷取自微博）

    一名白衣男子在美領館外放鞭炮，很快被警方拘捕。（圖擷取自微博）

    有網友發現，央視在「抖音」上也發了關於美國駐成都領館的短片，背景音樂竟是嗩吶版的《涼涼》，讓不少人猜測是不是在暗示中美關係。（圖擷取自微博）

    有網友發現，央視在「抖音」上也發了關於美國駐成都領館的短片，背景音樂竟是嗩吶版的《涼涼》，讓不少人猜測是不是在暗示中美關係。（圖擷取自微博）

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