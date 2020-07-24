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    中國擬關閉美駐成都領館？總領事妻出來說話了

    有消息稱中國擬關閉美國駐成都總領事館。（彭博）

    有消息稱中國擬關閉美國駐成都總領事館。（彭博）

    2020-07-24 10:50:33

    〔即時新聞／綜合報導〕美國21日要求中國駐德州休士頓總領事館在72小時內關閉，香港《南華早報》報導，中國擬關閉美國駐成都總領事館，作為報復手段。不過，美國駐成都總領事林傑偉（Jim Mullinax）的妻子莊祖宜卻在美中關係緊繃、互相關館之際，於臉書公開發文表示，丈夫被指示要在成都留守，也透露美中外交斡旋人員出入境內容，引發熱議。

    台灣作家莊祖宜在臉書公開發文表示，本來興高采烈的期待這個週末終於能全家團聚，沒想到突然接到大使的電話，表示需要丈夫林傑偉繼續待下去，也說不準多久，請他多擔待，「孩子一個大哭，一個生氣砸東西，而我們憤怒和失望又有什麼用呢？」

    不過，留言區卻有中國網友質疑，「之前美國撤離了武漢總領事館，現在要重新開，中國要求美國外交人員入華必須執行防疫規定，核酸檢測+隔離14天，美國拒絕，並且要求外交豁免直接入境，中國肯定不同意」、「莊女士的老公，成都總領事，駐任到期了，現在也沒回美國，因為新的還沒有來，就是因為這個原因，這事就是美國政府挑事」。

    對此，莊則澄清，「據我所知關於核酸檢測的問題中美兩方早已達成協議，美方外交人員及家屬均接受檢測和隔離，之前談判卡在一些細節，如兒童若檢測陽性是否可有家長陪同入院隔離，最後決定由美方提供醫療專機，檢測出陽性立刻原機遣返」、「目前已有兩班專機百餘人抵達中國並完成14天隔離，第三班專機今天起飛」、「我本人沒有離開是因為Jim原訂七月底到任，我和孩子如果搭上今天第一班開放給成都家屬的班機，隔離14天後已超過任期」。

    美國駐成都總領事林傑偉的妻子莊祖宜在臉書發文透露細節。（圖擷取自臉書）

    美國駐成都總領事林傑偉的妻子莊祖宜在臉書發文透露細節。（圖擷取自臉書）

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