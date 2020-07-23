海上悲歌！北韓「幽靈船」謎團揭曉 肇因中國違法捕撈

一艘被沖上日本海岸的北韓「幽靈船」殘骸（美聯社資料照）

2020-07-23 21:31:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕過去5年來，日本西海岸發現近600艘北韓「幽靈船」，船上除了被餓死的北韓漁民的森森白骨之外，什麼都沒有。如今這個恐怖的謎團終於揭曉：中國違法捕撈，是幕後元兇！

美國有線電視新聞網（CNN）報導，據全球漁業觀察組織（GFW）22日於《科學進展》（Science Advances）期刊發表的報告，稱近年數以百計中國漁船在北韓水域非法捕魚，迫使北韓漁民前往較遠海域作業，途中屢生意外，是造成近年大量北韓「幽靈船」漂流至日本沿岸的主因。

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近年來，這些被沖上岸的「幽靈船」數量大幅增長，不僅引發猜忌，也使日本與北韓長久以來的緊張關係升溫，有些日本人猜測，「幽靈船」可能是用來運送間諜、小偷 ，甚至是帶有傳染性疾病的武器，如今終於首次有研究探討北韓「幽靈船」現象與中國非法捕魚的關係。

報告稱，2017及2018年分別有逾900艘及700艘中國漁船在北韓海域非法捕魚，等同中國遠洋捕魚艦隊的1/3規模，估計已撈捕逾16萬噸魷魚，總值逾4.4億美元（約台幣130億元），據信是迄今涉及到別國水域非法捕魚的最大案例。

報告指出，這些以前不為人所見的中國工業漁船不僅暴力取代在這一帶海域作業的北韓小型漁船，也導致這裡原本豐富的魷魚種群數量銳減超過70%。

此外，這些中國漁船，似乎違反 了聯合國禁止外籍船隻在北韓水域進行捕撈作業的制裁措施。聯合國針對北韓核子試驗，在2017年實施這項制裁，禁止北韓以漁業捕撈權換取外匯。

報告續稱，北韓漁民或無力面對中國拖網漁船的競爭，被迫以簡陋漁船到俄羅斯水域作業，途中可能因引擎故障或燃油耗盡而被洋流強風送至日本海，致使不少北韓漁民身亡。

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