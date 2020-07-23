雪乳快掉出來！網美性感咬唇...慘遭柬埔寨警方追捕

柬埔寨一名名叫莎蘭（Saran Narita）的網美，經常在臉書貼出性感、較為裸露的照片，而後還在直播中出現咬唇等動作，引起網友不滿，批評她對傳統文化不屑一顧，且損害當地女性名聲。（圖擷自Saran Narita臉書）

2020-07-23 20:43:00

〔即時新聞／綜合報導〕不少網友喜歡在社群軟體分享生活中拍的照片，或是透過直播、影片和其他網友互動。不過柬埔寨一名網美卻因為在臉書狂曬辣照，踩到當地較為保守文化的底線，目前當地警方正進行追捕，並將以「色情、不雅暴露」等罪行控告她。

根據柬埔寨媒體《高棉時報》報導，柬埔寨一名名叫莎蘭（Saran Narita）的網美，經常在臉書貼出性感、較為裸露的照片，而後還在直播中出現咬唇等動作，引起網友不滿，批評她對傳統文化不屑一顧，且損害當地女性名聲。

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金邊市警局發言人薩爾（Sar Thet）表示，目前網路警察正在追尋莎蘭違法的相關貼文及蹤跡，網路警察副局長索芬格少校（Long Sopheng）則指出，將根據當地法律《刑法》第249條以及《制止人口販運和性剝削法》第38條、第39條，認為莎蘭涉嫌「色情及不雅的暴露」，若被定罪將可能面臨30天至1年的監禁。

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