終結新疆強迫勞動！ 190團體籲國際服飾品牌勿成中國共犯

近幾個月來，全球多間媒體及智庫紛紛揭露，中國政府轉移再教育營內的維族人，到各地工廠強迫勞動。圖為新疆阿克陶縣以北，據信圖中建築為一間再教育營。（法新社）

2020-07-23 20:49:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府近日以侵犯新疆人權為由，對11間中國企業祭出制裁後，全球190個勞權和人權團體今（23日）也發起倡議，呼籲所有服飾品牌和零售商停用涉及新疆強迫勞動的原料及產物，停止成為中國迫害維爾族人的「共犯」。

《德國之聲中文版》報導，今年3月，智庫「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）發布的報告顯示，至少8萬名維族人被中國有系統地轉移至其他9個省份的工廠，當中至少有27間工廠參與「強迫勞動」計畫，同時約有83個國際公司的供應鏈使用這些工廠的原料，包括Nike、Adida、Zara、Gap等服飾品牌。

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「結束維吾爾地區強制勞動聯盟」的研究顯示，每年全球服裝品牌使用上萬噸來自新疆的棉花和紗，而每5件棉製衣物中，就有1件是參雜新疆強迫勞動產出的原料。該聯盟批評，許多服裝品牌和涉及強迫勞動的中國公司都有合作關係，雖然對外宣稱無法忍受強迫勞動，卻難以確認供應商一方的勞動條件合乎國際標準。

對此，該聯盟提出3項具體做法，確保全球服裝品牌投入倡議行動，讓品牌和強迫勞動「脫鉤」，包括要求服裝品牌停用新疆出產的棉花、紗或紡織品；若供應商有在新疆設營運工廠並接受中國政府補助，需斷絕合作關係；禁止任何在新疆以外地區營運工廠的供應商，參與中國政府主導的「援疆」強迫勞動計畫。

「援疆」計畫此前已被中國官媒證實，中國政府宣稱，針對疆內貧困家庭實施「有組織的轉移就業」，是為了讓新疆脫貧，現已有29.2萬人參與，未來3年更計畫將深度貧困縣市的1.1萬勞動人力分配至兵團、國有企業、紡織服裝及建築施工企業。然而過去幾個月來，全球多間媒體及智庫紛紛揭露大量被押於再教育營的維族人被轉至各地工廠強迫勞動的消息，引發輿論關注。

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