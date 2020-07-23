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    香港今增118確診又創新高 「慶回歸」群聚感染再添2人

    香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情正陷入第三波傳染期，連日確診人數暴增。（歐新社）

    香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情正陷入第三波傳染期，連日確診人數暴增。（歐新社）

    2020-07-23 19:08:06

    〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情正陷入第三波傳染期，連日確診人數暴增，今天（7月23日）新增118人確診，再創單日新高，打破昨日113人確診紀錄，今天也新增1例死亡；今日確診者中，其中有港警，另外香港「慶回歸」群聚感染也多2人確診，加上二次傳染已有23人確診。

    綜合外媒報導，香港今天新增的118確診病例中，僅有7例是境外移入，其中香港「慶回歸」群聚感染再多2人確診，多名教師、紀律部隊成員確診；另外也發現有確診者在確診前曾捐血，其中捐出的紅血球已用於病患，而其他未使用的血漿已回收，將安排受捐者疫檢。

    今天新增1名港警確診，一位是駐守在新界南交通部的36歲男警，在7月21日時因身體不適而在昨日（7月22日）就診採檢，結果確診，這名男警在工作期間皆配戴口罩，且過去14天內沒有外遊記錄，港警已經與他有密切接觸的同事安排在家工作與疫檢，另外將確診男警的辦公室與宿舍進行消毒；另外也有1名醫療輔助隊隊員確診，但他在7月12日曾在練中心參加訓練，目前當局已緊急將訓練中心消毒，並建議當日友參加訓練的隊員盡量在家，不要外出。

    香港「慶回歸」群聚感染今再多2人確診，加上二次傳染已有23人確診，另外有2名前往稻香酒家用餐的顧客也確診，因此稻香集團在今天（23日）表示，全香港分店在7月26日起全面暫時營業，預計到8月5日才會重新開放。

    目前香港已有2251人確診，14人死亡。

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