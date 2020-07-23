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    關閉領事館幕後曝光？ 多名中國軍官隱匿身分赴美竊密

    為保護美國智慧財產與美國人個資，美國21日要求中國駐德州休士頓總領事館在72小時內關閉。（美聯社資料照）

    為保護美國智慧財產與美國人個資，美國21日要求中國駐德州休士頓總領事館在72小時內關閉。（美聯社資料照）

    2020-07-23 12:22:02

    〔即時新聞／綜合報導〕為保護美國智慧財產與美國人個資，美國21日要求中國駐德州休士頓總領事館在72小時內關閉，22日又爆出中國駐舊金山領事館藏有聯邦調查局（FBI）的通緝要犯，且有中國軍官身分，與先前一起隱匿解放軍身分赴美訪問的學者宋琛相當類似。

    解放軍醫官被FBI通緝 躲進舊金山領事館

    聯邦檢察官20日遞交的一份法院文件顯示，中國科學家唐娟（Tang Juan，音譯）隱匿解放軍醫官身分，以J-1訪問學者簽證在加州大學戴維斯分校（University of California, Davis）從事研究工作，身分被FBI發現後，上月被控簽證詐欺，隨後唐娟便躲進舊金山領事館。

    檢察官認為，這並非一起獨立的案件，近期多起案件顯示，隸屬中國解放軍的「空軍軍醫大學」（FMMU）或者其它相關機關，企圖以假身分或假聲明作為掩護，將軍事科學家派往美國。這些案件中，至少有一個軍事科學家收到軍隊上級指示，竊取美國機構的資訊。在其它案件中，中國政府還指示軍事科學家銷毀證據，並協助他們逃離美國。

    涉幫解放軍詐欺赴美簽證

    法院文件提到，另一名與中國軍方有聯繫的簽證詐欺案被告宋琛（Song Chen，音譯），她取得J-1訪問學者簽證，在加州史丹福大學擔任訪問學者，當初在申請赴美簽證時宣稱已退役，但事實上她直到2018年赴美時仍是現役軍人，隱瞞與解放軍空軍總醫院和第四軍醫大學的關係。宋琛在上週末被捕。

    竊武肺研究竊智財 美起訴2中國駭客

    另外，美國司法部21日宣布，已在7日起訴中國駭客李曉宇（Li Xiaoyu，音譯）及董佳志（Dong Jiazhi，音譯），他們涉嫌從今年1月起針對研究武漢肺炎疫苗與療法的美國企業發動駭客攻擊，並至少從2009年起，就開始竊取全球企業價值數億美元的智慧財產與交易機密，提供給中國國家安全部。

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