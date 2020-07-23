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    中國高官死得離奇...沈榮欽點出中使館成全球間諜機構脈絡

    中國駐休士頓總領事館。（美聯社）

    中國駐休士頓總領事館。（美聯社）

    2020-07-23 11:27:15

    〔即時新聞／綜合報導〕美國政府21日要求中國駐休士頓總領事館於72小時內撤離，美參議員盧比歐稱其為「間諜中心」。加拿大約克大學副教授沈榮欽在臉書表示，中國駐舊金山領事館也出包，傳出藏有通緝犯，另外他談起法國記者Roger Faligot的著作，內容描述中國駐外使館成為全球間諜機構的脈絡。

    沈榮欽在臉書指出，除了中國駐休士頓總領事館撤離事件，又傳出有涉嫌簽證欺詐的通緝犯受到中國駐舊金山領事館的庇護，美中外交局勢趨於險峻。外媒報導，該通緝犯被爆出是中國現役軍人，以J-1訪問學者簽證在加州大學戴維斯分校擔任研究員，但她在簽證申請書稱自己與解放軍沒有關係。

    沈榮欽提到，他想起法國記者Roger Faligot的作品《Chinese Spies》，書中描述中國駐外使館成為全世界間諜機構的過程，1998年，中國國安部第八局局長，負責中國現代國際關係研究院（CICIR）的Qiu Guanghui屍體在北京被發現，詭異的是，維基百科CICIR歷屆主管中，只有他的名字消失。

    沈榮欽表示，CICIR標榜全學術機構，但其實隸屬中國國安部，負責訓練情報人員，並和統戰部進入中國外交部，利用各國中國使館建立全球情報系統，至今中國駐外使館仍充斥國安部成員，文末也談到Qiu Guanghui的死因，是因為沉迷賭博挪用公款，之後被發現自殺。

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