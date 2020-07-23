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    男子大啖酸菜魚「生魚片」 4個月後肝臟被啃食剩一半

    此為因寄生蟲造成肝臟病變示意圖，與新聞人物無關。（資料照）

    此為因寄生蟲造成肝臟病變示意圖，與新聞人物無關。（資料照）

    2020-07-23 11:30:16

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著影視平台風行，中國飲食界近年吹起一股川菜浪潮，水煮牛、酸菜魚等川味經典大受歡迎，然因川地不臨海，採用之河鮮均為淡水出產，若過度追求魚片滑嫩可能就得賠上健康作為代價。中國一名男子去年底在四川吃了未全熟的酸菜魚，今年出現食慾不振、乏力等症狀，經檢查後才發現他的左肝竟已被寄生蟲「掏空」。

    綜合媒體報導，浙江省杭州市一名55歲的謝姓男子去年底因父親去世返回四川老家，期間大啖著名川菜「酸菜魚」，由於該道佳餚標榜魚肉鮮白滑嫩，當地流行吃全生或半生熟的魚肉，謝男未想太多便也動筷子吃了不少，沒想到今年身體便亮起警燈。

    報導指出，謝男今年春節後開始出現食慾不振、疲勞等症狀，初期伴隨輕度腹痛、腹瀉，他起初不以為意，直到後來出現畏寒、發熱等症狀才就醫，醫師檢查時赫然發現男子的肝臟左葉已被寄生蟲吃光，形成一個長19公分、寬18公分，高12公分的大膿球，球上還有許多腫瘤。

    醫師隨後實施穿刺手術把膿液引出，後續決定動手術將剩餘的左半肝及囊腫切除，而在手術中，醫師發現囊壁上大量腫瘤竟是肉芽腫性炎腫塊，裡面還長滿無數個燈泡狀肝吸蟲蟲卵。

    醫師指出，肝吸蟲主要分布在亞洲淡水水域，若食入未確實煮熟的淡水河鮮即可能染病，感染初期患者可能不會出現症狀，後來才會出現腹瀉、腹痛、消化不良、營養不良及疲倦乏力等症狀，且此蟲繁殖力驚人，壽命長達數十年，可能導致患者出現其他的肝膽病變。

    中國內陸腹地廣大，許多省份不易食得海鮮，使用到的魚蝦蟹主要都是淡水水產，但由於滲透壓及寄生最終宿主等因素，淡水寄生蟲對人類影響較大，故某些經典菜色如上海嗆蟹、順德魚生都被認為有寄生蟲的疑慮，應盡量避免食用。

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