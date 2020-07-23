選戰主打法律與秩序 川普︰擴大「傳奇行動」執法人員終結暴力

在聯邦人員鎮壓波特蘭示威者引起巨大爭議後，美國總統川普宣布，將派遣聯邦人員到民主黨治理的芝加哥市和新墨西哥州阿布奎基市，打擊暴力犯罪。（美聯社）

2020-07-23 10:58:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦政府派遣無法辨識身分的部隊，鎮壓俄勒岡州波特蘭的反種族歧視示威者，引起強烈反彈。美國總統川普22日宣布，將派遣聯邦人員到民主黨治理的芝加哥市和新墨西哥州阿布奎基市，打擊暴力犯罪。在大選最後幾個月，川普升級他一直主打的「法律與秩序」議題，以獲得保守選民的支持。

綜合外媒報導，在白宮，川普宣布將「傳奇行動」計畫擴大到更多城市，將部署聯邦執法人員，協助當地警察打擊美國司法部所說的「暴力犯罪浪潮」。川普批評，民主黨州長和市長容忍犯罪，「這起流血事件必須終結。」

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美國司法部長巴爾（William Barr）試圖將這項計畫與鎮壓波特蘭示威者的事件區分開來，他表示來自各個聯邦機構的執法人員將扮演「街頭特務」和調查員，致力解決謀殺案和化解幫派，「這與我們用來抵禦暴動中的暴力不同，它是傳統的打擊犯罪行動。」

據悉，「傳奇行動」計畫包含聯邦調查局、美國法警，以及其他與當地執法機構合作的聯邦人員。

芝加哥市長和新墨西哥州州長都是民主黨人，他們表示，歡迎聯邦政府的幫助，但拒絕聯邦人員鎮壓示威者，並稱如果發生此類事件，他們將採取法律行動。

根據司法部網站，「傳奇行動」是以4歲男童LeGend Taliferro命名，他於6月29日在密蘇里州堪薩斯市熟睡時被槍殺。

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