許章潤因言獲罪 外媒整理專家說法曝其可能下場

中國清華大學前法學教授許章潤。（翻攝自推特）

2020-07-23 11:06:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國法學專家、北京清華大學教授許章潤疑因議論政局被逮捕後被控嫖娼，近日遭校方火速開除，有外媒統整各界發言，分析事件中外界對許章潤的評價及其可能面臨的下場。

根據《美國之音》報導，許章潤15日遭此前服務的中國清華大學以「道德敗壞」為名開除，被普遍認為是典型因言獲罪的迫害案例，而許在證實被除名後婉拒校友捐款，期望各界將善款捐助受水災影響的中國災民，更被視為硬氣的風骨人物。

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對此，受許章潤及其家屬委託、經常代理重大敏感案件的中國知名律師莫少平表示，原本在許被捕後已準備為其辯護，還好人沒多久就放出來了。至於外界擔憂許章潤隨時可能再次入獄，他說，當局可能羅織的罪名下至尋釁滋事，上至煽動顛覆國家政權，甚或是顛覆國家政權罪等重罪都有可能。

六四事件絕食活動的參與人之一，中國著名維權律師浦志強被視為與許章潤「亦師亦友」，他擔心許隨時可能被捕入獄，但浦志強也相信，許應該已做好面對一切的準備。

中國知名人權活動人士、歐盟沙卡洛夫獎得主胡佳則抨擊開除許章潤的清華大學，他認為，清大在過去幾十年來都是姓「黨」，近幾年更加緊協助當局打壓言論，形同為虎作倀。

胡佳指出，許章潤在專業領域無比傑出，國內外影響力巨大，這讓許成為政府的肉中刺，他說，目前在微信上實測，只要提及言午（拆許字）就會被禁言，表明當局對許章潤影響力的恐懼程度。

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