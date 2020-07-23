為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    許章潤因言獲罪 外媒整理專家說法曝其可能下場

    中國清華大學前法學教授許章潤。（翻攝自推特）

    中國清華大學前法學教授許章潤。（翻攝自推特）

    2020-07-23 11:06:24

    〔即時新聞／綜合報導〕中國法學專家、北京清華大學教授許章潤疑因議論政局被逮捕後被控嫖娼，近日遭校方火速開除，有外媒統整各界發言，分析事件中外界對許章潤的評價及其可能面臨的下場。

    根據《美國之音》報導，許章潤15日遭此前服務的中國清華大學以「道德敗壞」為名開除，被普遍認為是典型因言獲罪的迫害案例，而許在證實被除名後婉拒校友捐款，期望各界將善款捐助受水災影響的中國災民，更被視為硬氣的風骨人物。

    對此，受許章潤及其家屬委託、經常代理重大敏感案件的中國知名律師莫少平表示，原本在許被捕後已準備為其辯護，還好人沒多久就放出來了。至於外界擔憂許章潤隨時可能再次入獄，他說，當局可能羅織的罪名下至尋釁滋事，上至煽動顛覆國家政權，甚或是顛覆國家政權罪等重罪都有可能。

    六四事件絕食活動的參與人之一，中國著名維權律師浦志強被視為與許章潤「亦師亦友」，他擔心許隨時可能被捕入獄，但浦志強也相信，許應該已做好面對一切的準備。

    中國知名人權活動人士、歐盟沙卡洛夫獎得主胡佳則抨擊開除許章潤的清華大學，他認為，清大在過去幾十年來都是姓「黨」，近幾年更加緊協助當局打壓言論，形同為虎作倀。

    胡佳指出，許章潤在專業領域無比傑出，國內外影響力巨大，這讓許成為政府的肉中刺，他說，目前在微信上實測，只要提及言午（拆許字）就會被禁言，表明當局對許章潤影響力的恐懼程度。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    許章潤遭控嫖娼後開除 外媒曝此舉背後的「骯髒用意」
    2020-07-15 14:51

    許章潤遭控嫖娼後開除 外媒曝此舉背後的「骯髒用意」
    被指「道德敗壞」 許章潤遭北京清大革除教職
    2020-07-14 09:59

    被指「道德敗壞」 許章潤遭北京清大革除教職
    玩色新風潮 與快打旋風共創「騎機」

    玩色新風潮 與快打旋風共創「騎機」
    屢批中國時政槓當局 許章潤被捕傳週日有望獲釋返家
    2020-07-08 13:57

    屢批中國時政槓當局 許章潤被捕傳週日有望獲釋返家
    批共教授許章潤因「嫖娼」被捕 王丹：習近平恐慌到草木皆兵
    2020-07-06 19:38

    批共教授許章潤因「嫖娼」被捕 王丹：習近平恐慌到草木皆兵
    父母被騙買凶宅！女兒助人買屋圓夢

    父母被騙買凶宅！女兒助人買屋圓夢
    針砭中國時政 北京清大教授許章潤遭逮捕
    2020-07-06 14:55

    針砭中國時政 北京清大教授許章潤遭逮捕
    遭軟禁中國學者許章潤再發長文：習近平政權走入死局
    2020-06-28 07:23

    遭軟禁中國學者許章潤再發長文：習近平政權走入死局
    國際今日熱門
    2020-07-22 12:46

    共軍若奪太平島 虛擬演習顯示美方不會派軍援台

    2020-07-22 12:37

    港府證實︰2名駐台港人簽證 未獲台灣批准後返港

    2020-07-22 12:39

    中國海警船航行釣魚台海域「連續百日」 日方嚴正抗議

    2020-07-22 14:00

    武漢肺炎》香港美心月餅爆工廠員工確診 緊急停產消毒

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播