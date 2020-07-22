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    武漢肺炎》日本第二疫情大爆發 單日新增795確診刷新紀錄

    日本武漢肺炎疫情復燃情形嚴峻，今（7月22日）截至日本時間晚間11點，已新增確診795人，一舉超越在第一波傳染期4月11日的單日確診720人最高峰。（歐新社）

    日本武漢肺炎疫情復燃情形嚴峻，今（7月22日）截至日本時間晚間11點，已新增確診795人，一舉超越在第一波傳染期4月11日的單日確診720人最高峰。（歐新社）

    2020-07-22 22:20:32

    〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情復燃情形嚴峻，今天（22日）截至日本時間晚間11點，已新增確診795人，一舉超越在第一波傳染期發生在4月11日的單日確診720人最高峰，創單日確診最高紀錄，目前日本已累計2萬7982人確診，1002人死亡；除了重災區東京都238人確診，關西地區的大阪府今天也有121人確診武漢肺炎，是日本爆發疫情以來最高與首次高過百人的紀錄，多個地區也出現刷新紀錄的確診人數，疫情相當嚴峻。

    根據《NHK》報導，目前東京都今天已確診238人，累計確診人數已破萬人，達1萬054人確診，而東京首都圈3縣千葉縣、神奈川縣與埼玉縣今天也分別新增確診40人、68人與62人；其中千葉縣、神奈川縣更是自5月25日解除「緊急事態」以來單日新增最多確診紀錄，另外千葉縣爆發大規模群聚感染，造成11名20多歲的公司員工確診。

    關西地區的疫情也一發不可收拾，大阪府今天更確診121人，是爆發疫情以來首度單日確診突破百人，也是至今單日新增最多紀錄，京都府今天新增19人，而兵庫縣則新增30人，也成為解除「緊急事態」以來單日最高確診；日本第三大都市圈「中京都市圈」的核心愛知縣今天也確診64人，刷新疫情爆發以來最多紀錄，北九州的福岡縣也確診61人，已連續2天刷新該縣最高紀錄。

    不過針對日本政府一直以「確保床位數量」來作為疫情仍然可控制的依據，今天（22日）在東京召開的武漢肺炎疫情監測會議上，有專家表達不滿；根據《共同社》報導，杏林大學主任教授山口芳裕在出席會議時批評，政府說東京疫情「還不緊張」是錯的，「目前疫情正在向重症風險高的老年人群蔓延」，而且確保床位不僅要把病人移去一般病房還要進行消毒，確保病床並不代表感染者能立即住院，「醫務人員已很疲憊了！」

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