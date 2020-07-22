中國駐休士頓總領館被下令關閉 中方擬關美武漢領館還擊

美國休士頓媒體拍到當地的中國總領事館人員不斷焚燒文件。（圖取自休士頓KPRC-TV）

2020-07-22 17:53:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府要求中國駐休士頓總領事館在72小時內關閉並撤離人員，中方駐館人員隨即開始焚燒大量機密文件，中國政府也表示必對美方進行報復，而報復手段之一可能是關閉其中1個美國駐中總領事館。

據《Fox26》報導，休士頓警方指出，中國總領事館正在銷毀機密文件，因為駐館人員將在週五（24日）下午4點被驅逐，就此離開目前駐地，至於美方為什麼要驅逐中國外交人員，警方僅指出，應去詢問國務院或者美國總統川普本人。

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美國休士頓媒體《Click2》從中國領事館旁邊高樓處拍到的影片顯示，中方人員在館內將大量機密文件以火焚燒，但由於火勢過大，不時需要拿出水管控制火勢，才會造成陣陣濃煙往天空飄去，進而引發外界注意，消防人員到場卻吃了閉門羹，礙於主權問題不得其門而入。

中國外交部發言人汪文斌已經證實，美方21日突然要求中國關閉駐休士頓總領事館，單方面對中國發起挑釁，中方認為此舉蓄意破壞雙邊關係，嚴重違反國際法、國際基本準則、美中領事條約等規定，中方呼籲美國立刻收回成命，否則中方將做出正當且必要的反制。

據了解，中國政府目前可能的反制計畫，其中1項就是「以牙還牙」，將其中1個美國駐中總領事館關閉作為對此事件的回應，目前美方在中國共有1個大使館，位於北京，另外還有美國駐成都總領事館、美國駐廣州總領事館、美國駐上海總領事館、美國駐瀋陽總領事館、美國駐武漢總領事館。

根據《俄羅斯衛星通訊社》報導，中國考慮關閉的是美國駐中國武漢總領事，該館曾在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發初期，駐館人員依照美方指示撤離並返回美國本土。

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