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    驚悚畫面曝光！男學生走廊「後仰跳投」 下秒倒頭栽墜樓

    中國微博20日流傳一段驚悚的影片，一名男學生在走廊做出「後仰跳投」投籃動作，翻過護欄「倒頭栽」墜樓，一旁同學見狀緊急衝上前搶救，但為時已晚。（圖擷取自微博）

    中國微博20日流傳一段驚悚的影片，一名男學生在走廊做出「後仰跳投」投籃動作，翻過護欄「倒頭栽」墜樓，一旁同學見狀緊急衝上前搶救，但為時已晚。（圖擷取自微博）

    2020-07-22 00:25:26

    〔即時新聞／綜合報導〕中國微博20日流傳一段驚悚影片，一名男學生下課後和同學在走廊玩耍，做出一個「後仰跳投（fadeaway）」的投籃動作，但他沒注意自己距離圍牆太近，導致撞上後重心不穩，整個人翻過護欄「倒頭栽」墜樓，一旁同學見狀緊急衝上前搶救，但為時已晚，目前尚不清楚男學生最新情況。

    影片中可見，這起驚悚的墜樓事件發生在20日上午11點30分，一名身穿白色T恤的男學生與朋友站在走廊聊天，突然模仿起「後仰跳投」動作，但他疑似因為沒算好距離，落地時離矮牆太近，下一秒竟直接翻出圍牆「倒頭栽」墜樓，周圍同學看到後，馬上飛奔到欄杆邊試圖想救他，但已經來不及了。

    目前中國媒體尚未有男學生墜樓的詳細報導；據了解，事件發生地點在廣東某所學校3樓，男學生狀況不明，而監視器畫面在微博、網路論壇與討論區瘋傳，引發網友熱議。

    不少網友看完影片驚呼，「死神來了」、「沒抓住他的那個同學一定很難過」、「死神來了擋都擋不住」、「生命直接fade-away」、「完了，看樣子怎麼也有3樓，按4公尺一層也有8公尺，就算在2樓也有4公尺，這個後仰的姿勢下去，70％後腦勺砸地，命好的能在空中翻轉一下側身著地，希望沒事吧」。

    不少台灣網友也直呼，「是要學Kobe不是去找Kobe欸」、「用生命致敬Kobe」、「不要學後仰了」、「可以去陪Kobe了」、「太可怕了」。

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