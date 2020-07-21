微軟、NIKE等9大企業聯盟 盼2050前實現「零碳排放」

「Transform to Net Zero」旨在幫助全球企業實現「零碳排放」。（圖擷取自「Transform to Net Zero」官網）

2020-07-21 23:10:28

〔即時新聞／綜合報導〕微軟、Nike、星巴克和其他6家來自各國其他領域的行業巨擘聯手，成立「Transform to Net Zero」，旨在幫助全球企業實現「零碳排放」；該組織目前正在招募更多成員，希望能在2050年以前，達成2019年聯合國氣候行動峰會（UN Climate Action Summit）時，全球66國允諾的二氧化碳淨零排放。

《路透》報導，「Transform to Net Zero」致力於透過與各企業共享資源和商業策略，減少全球碳排放，目標包含降低整個供應鏈從產品到服務所產生的碳排放、影響企業對相關投資的實質承諾和意願。

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除微軟、Nike、星巴克外，其他成員包括法國食品公司「達能集團」（Danone）、德國汽車製造商「賓士」（Mercedes-Benz）、丹麥航運巨頭「快桅」（A.P. Moller-Maersk）、印度科技公司「威普羅」（Wipro Limited）、巴西化妝品製造商「Natura＆Co」。

先前許多企業都承諾改善碳排放量，但卻遠未達到聯合國訂定的目標。「Transform to Net Zero」在其官網上釋出未來5年將完成的初步研究計畫，以及其他協助各國企業減少碳排放的實質工作規劃。

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