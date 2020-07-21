武漢肺炎》疫情仍熱竟重啟校園 美佛州教師工會告州政府

佛州教師工會20日向法院控告州長迪尚特（見圖）和相關政府官員，要求停止在疫情爆發之際開放校園。（法新社）

2020-07-21 21:38:37

〔即時新聞／綜合報導〕本月6日美國佛羅里達州州教育專員科克蘭（Richard Corcoran）下令解除該州校園的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）封鎖，並宣布新的學期將從8月開始，公告一出立刻引來眾多家長與醫師抗議。佛州教師工會20日向法院控告州長迪尚特（Ron DeSantis）和相關政府官員，要求停止開放。

《法新社》報導，佛州近期的武肺疫情加劇，成為美國最嚴重的疫區之一，僅次於紐約州和加州，本月16至20日，連續5天單日新增超過1萬例確診；20日新增1萬347例，其中90人病故。

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代表了佛州14萬教師的佛羅里達教師工會（FEA）指出，該州憲法規定學校必須提供「安全的」環境，但目前武肺疫情根本「不可控」，因此提告要求迪尚特、科克蘭等人，「不要違反憲法規定，讓數百萬學生與教職員被迫進入不安全的場域」。

迪尚特主張，孩童感染武肺的機率很小，並強調，若他有學齡期的孩子，一定會送到學校；但教師工會質疑，兒童感染武肺，不論有無外顯的症狀，都可能會傳染給成年人。

佛州教師工會主席英格拉姆（Fedrick Ingram）認為，迪尚特需要「現實一點」地看待現狀，並補充，「每個人都希望學校重新開放，但我們不想在病例數暴增的情況下開始面對面教學。」

佛州迄今為止確診人數為36萬394人，其中5075人病故；美國目前396萬3376人確診，其中14萬3889人病故。

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