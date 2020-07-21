祖克柏衝浪滿臉白色防曬乳 網酸：小丑、無臉男

臉書創辦人祖克柏（左）日前在海邊衝浪，被人拍到臉上塗滿厚厚的白色防曬乳，引爆社群媒體轟動，有許多網友以「小丑」、「無臉男」、「默劇演員」等角色與其作對比，並製作成大量梗圖，外媒們也毫不嘴軟大篇幅報導。（圖擷取自Twitter）

2020-07-21 20:34:47

〔即時新聞／綜合報導〕臉書（facebook）創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）日前在海邊衝浪，被人拍到臉上塗滿厚厚的白色防曬乳，引爆社群媒體轟動，有許多網友以「小丑」、「無臉男」、「默劇演員」等角色與其作對比，並製作成大量梗圖，外媒們也毫不嘴軟大篇幅報導。

綜合媒體報導，36歲的祖克柏近日在夏威夷考艾島（Kauai）與衝浪好手們一起同樂，他18日被拍到身穿藍色連帽衣，腳踩市價1萬2000美元（約新台幣35萬元）的衝浪板，臉上卻抹著一層厚重的防曬乳，隨即引起網上熱議。

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祖克柏的「防曬妝」照片流出後，很快形成一股迷因風潮，美國社群論壇「reddit」及推特的網友們紛紛製圖嘲諷說，「沒有人在這樣擦防曬乳的啦，他是蜥蜴還是外星人」、「無臉男」、「這是人類塗抹防曬乳的方式嗎？」、「看起來像個小丑」。

外媒則戲稱祖克柏為「默劇衝浪客」，或評論其「臉色像鬼一樣慘白」；而體育新聞下注網站「Barstool Sports」執行長波特諾（Dave Portnoy）在推特上表示，「如果衝浪被拍到這種照片，那麼當有錢人的意義何在？」

美國社群論壇「reddit」及推特的網友們紛紛製圖嘲諷說，「沒有人在這樣擦防曬乳的啦，他是蜥蜴還是外星人」、「無臉男」、「這是人類塗抹防曬乳的方式嗎？」、「看起來像個小丑」。（圖擷取自Twitter）

祖克柏的「防曬妝」照片流出後，很快形成一股迷因風潮，外媒則戲稱祖克柏為「默劇衝浪客」，或評論其「臉色像鬼一樣慘白」。（圖擷取自Twitter）

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