波特蘭示威持續...她「全裸對峙」鎮暴警 網封：裸體雅典娜
〔即時新聞／綜合報導〕美國俄勒岡州波特蘭市（Portland）自從「佛洛伊德（George Floyd）之死」後爆發示威，延燒至今，美國國土安全部更出動聯邦軍隊，不過在當地時間17日晚間，有一名女性以全裸姿態面對全副武裝的鎮暴部隊，影像被上傳到推特之後，網友紛紛封這名女子「裸體雅典娜」（Naked Athena）。
綜合外媒報導，波特蘭示威運動持續延燒，美國總統川普近日則下令聯邦部隊進駐，對非裔人權運動進行武力鎮壓。而17日晚間擇友鎮暴部隊對示威者投擲胡椒彈、催淚瓦斯時，這時一名女子戴著黑色口罩，全裸出現混亂的波特蘭街頭。
請繼續往下閱讀...
這名女子走到路中央，直接在鎮暴部隊面前擺出芭蕾舞的姿勢，途中還被警方用胡椒彈攻擊，所幸一旁有許多拿著自製盾牌的示威群眾出面保護她，女子到最後更雙腳打開，擺出瑜珈的姿勢，直接坐在路中間面對這些全副武裝的鎮暴警察。
她大約以全裸抗議的姿態面對警方15分鐘，而根據波特蘭當地法律，「全裸」在抗議等政治活動中是受保護的表達形式，因此不是猥褻。但記錄下這一切的攝影師Dave Killen則說，這名女性非常「脆弱」，因為只要一點彈藥落到她身上，她想必會非常難受。
相關影像被流傳到推特上之後，網友們紛紛封這名女子為「裸體雅典娜」，甚至還出現相關的hashtag，並大讚女子的英勇行為，她的行動無疑是給示威者注入強心針。