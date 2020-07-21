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    波特蘭示威持續...她「全裸對峙」鎮暴警 網封：裸體雅典娜

    一名波特蘭示威女子在上週五以全裸的姿態面對全副武裝的鎮暴部隊。（圖擷自Dave Killen推特）

    一名波特蘭示威女子在上週五以全裸的姿態面對全副武裝的鎮暴部隊。（圖擷自Dave Killen推特）

    2020-07-21 16:45:30

    〔即時新聞／綜合報導〕美國俄勒岡州波特蘭市（Portland）自從「佛洛伊德（George Floyd）之死」後爆發示威，延燒至今，美國國土安全部更出動聯邦軍隊，不過在當地時間17日晚間，有一名女性以全裸姿態面對全副武裝的鎮暴部隊，影像被上傳到推特之後，網友紛紛封這名女子「裸體雅典娜」（Naked Athena）。

    綜合外媒報導，波特蘭示威運動持續延燒，美國總統川普近日則下令聯邦部隊進駐，對非裔人權運動進行武力鎮壓。而17日晚間擇友鎮暴部隊對示威者投擲胡椒彈、催淚瓦斯時，這時一名女子戴著黑色口罩，全裸出現混亂的波特蘭街頭。

    這名女子走到路中央，直接在鎮暴部隊面前擺出芭蕾舞的姿勢，途中還被警方用胡椒彈攻擊，所幸一旁有許多拿著自製盾牌的示威群眾出面保護她，女子到最後更雙腳打開，擺出瑜珈的姿勢，直接坐在路中間面對這些全副武裝的鎮暴警察。

    她大約以全裸抗議的姿態面對警方15分鐘，而根據波特蘭當地法律，「全裸」在抗議等政治活動中是受保護的表達形式，因此不是猥褻。但記錄下這一切的攝影師Dave Killen則說，這名女性非常「脆弱」，因為只要一點彈藥落到她身上，她想必會非常難受。

    相關影像被流傳到推特上之後，網友們紛紛封這名女子為「裸體雅典娜」，甚至還出現相關的hashtag，並大讚女子的英勇行為，她的行動無疑是給示威者注入強心針。

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