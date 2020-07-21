武漢肺炎》昨宣布進入戰時狀態 中國今稱新疆20日新增8例

圖為新疆烏魯木齊醫護人員對市民進行採檢情況。（路透）

2020-07-21 15:22:03

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響全球，中國繼北京當局聲稱當地農畜水產市集「新發地批發市場」群聚感染案連日「加零」後，新疆又爆多例疫情，昨宣布進入「戰時狀態」，引起各界關注。對此。中國國家衛健委今日公布最新統計，20日該國境內單日新增8例本土病例，7例為新疆病例，另1例為新疆生產建設兵團。

根據中國衛健委數據，中國20日單日新增11例確診，分別為境外移入3例，2例出現在上海，1例出現在四川；本土病例方面則有8例，分別為新疆7例，新疆生產建設兵團1例，另無新增死亡病例。據該單位統計，中國境內累計死亡病例達4634例，累計確診病例達8萬3693例。

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新疆近期爆發多例武漢肺炎確診，自本月16日至最新統計，該地區已累計55例確診；新疆昨單日新增17例，中國新疆疫情防控小組在同日調高烏魯木齊市5區的疫情風險等級，其中烏魯木齊市天山區、沙依巴克區提升為「高風險地區」；烏魯木齊經濟技術開發區（頭屯河區）、高新技術產業開發區（新市區）、水磨溝區提升為「中風險地區」，宣布全市進入戰時狀態。

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