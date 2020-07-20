火辣豪乳性愛專家離奇身亡 赤裸陳屍床邊竟有這2樣東西

身材火辣性感安娜（見圖）在社群上享有不小知名度，IG更有近37萬名追蹤者，時常受邀上節目。（圖擷取自Anna Ambartsumyan IG）

2020-07-20 23:14:45

〔即時新聞／綜合報導〕身材火辣性感的俄羅斯性愛專家安娜（Anna Ambartsumyan）日前離奇死亡，被發現時，她全身赤裸躺在床上，床邊放著名牌包和一件黑色連身裙，警方正在調查死因。

綜合外媒報導，安娜是性愛專家和心理學家，時常受邀上電視節目，加上擁有豐滿上圍、性感火辣的身材，讓她在社群上享有不少知名度。26歲的安娜先前嫁給名叫Ruslan的商人，儘管已婚，安娜身邊還是不乏有富人名流追求，據悉安娜還曾經從追求者身上得到2輛賓利（Bentley）、一輛奧斯頓·馬丁（Aston Martin）名車。

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而安娜被發現死在莫斯科一間五星級飯店內，警方尚未公布確切發現時間，只知法醫經過驗屍後認為，飯店工作人員發現遺體時，安娜可能已死亡約8小時。弔詭的是，安娜被發現時全身赤裸，一旁放著疑似是她的Prada名牌包和一件黑色連身裙，且警方也得到一條線索，事發前曾有一名男子進到房間和安娜談話，警方也正追查這一條重要的線索。

另外，警方也在安娜房間發現疑似「非處方籤」的藥物，目前該證物也送驗，法醫方面也正確認安娜的確切死因。

安娜的律師謝爾蓋（Sergey Zhorin）在俄羅斯也是享有盛名的人物，他表示，安娜最近其實有債務問題，討債方每天至少打上20通電話騷擾，這讓安娜十分害怕，而謝爾蓋聲稱，當時他建議安娜應該報警處理。

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安娜擁有傲人上圍，身材火辣，即使已婚仍不乏追求者。（圖擷取自Anna Ambartsumyan IG）

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