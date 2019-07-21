情侶加拿大公路旅行 車拋錨拒援助竟離奇遇害

2019-07-21 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大籍迪絲（Chynna Noelle Deese）與澳洲籍男子福勒（Lucas Robertson Fowler），15日被發現陳屍在加拿大卑詩省（British Columbia）的阿拉斯加公路（Alaska Hew）旁，但據接觸過情侶的目擊者指出，情侶在遇害前車子已拋錨在路邊，並拒絕被人幫助，因此警方將朝向謀殺案的方向調查。

根據美國《華盛頓郵報》報導，迪絲與福勒的屍體於15日早上在阿拉斯加97號公路被警方找到，在此之前，兩人的旅遊足跡遍及北美洲、歐洲和南美洲，而這對情侶當時正打算造訪加拿大各處國家公園，最後卻不幸遭遇不測。

根據《CTV New Vancouver》報導，接觸過遇害情侶的目擊女子表示，她曾問過那對情侶在車子拋錨是否需要幫助，他們僅回應，「汽車的汽缸積水了，應該沒有什麼問題。」

在案發後警方一直在追查情侶遇害的線索，但因事發地點偏僻案情陷入瓶頸，加拿大警方希望大眾能夠提供更多目擊證詞。

在這次的公路離奇死亡事件中，遭害男子福勒的父親擔任澳洲新南威爾斯（New South Wales）的警局局長，對此次不幸澳洲警方也表示，兩人是在車子旁遭遇不測，將會投入人力與加拿大警方合作調查。

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