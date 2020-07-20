呼籲戴口罩！N95之父認證 類台式「乾蒸法」消毒有效

美籍台裔的「N95口罩之父」蔡秉燚（見圖）近日接受《CNN》專訪，呼籲大眾都應戴上口罩防範疫情擴散。（美聯社資料照）

2020-07-20 20:50:43

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，全球確診與死亡數持續攀升，各國醫療物資依然嚴重缺乏；對此，美籍台裔的「N95口罩之父」蔡秉燚（Peter Tsai）近日美國媒體訪問時，呼籲大眾都應戴上口罩，並指類似於台灣的「電鍋乾蒸消毒法」對口罩殺菌最有效。

根據《CNN》報導，N95口罩核心技術發明者蔡秉燚接受CNN首席醫學記者古普塔（Sanjay Gupta）訪問，暢談為對抗世紀病毒而回歸前線的心路歷程，他表示：「我認為自己必須幫助醫療衛生工作者；他們冒著生命危險投入防疫，我的所學可以幫助到他們。」

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蔡秉燚受訪指出，當他得知前線物資不足，導致醫護人員必須重覆使用口罩後，已嘗試過各式各樣的殺菌法，最好的方式就是將口罩丟進烤箱，用70度左右低溫烘烤30分鐘，如此能夠有效殺菌，也不會過於破壞纖維。

蔡秉燚續稱，這是最萬不得已的辦法，他建議，醫護人員可用7個N95口罩每天輪流替換，用過就吊掛在乾淨的地方，放置7天再使用，如此能讓任何細菌都難以存活。

蔡秉燚強調，每個人都應該在公眾場所戴口罩，有些人聲稱「不用戴」是非常自私的行為，這樣可能會將病菌傳播到他人身上，「戴上口罩，什麼樣式都行」，一般大眾不需要搶購N95，才不會導致醫療人員的口罩嚴重短缺。

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