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    無視對外關係不佳 習近平外交思想研究中心成立

    在中美關係正值低谷、西方國家對華為等中國企業加大防堵之際，「習近平外交思想研究中心」今天成立，大推習近平以「偉大戰略家的遠見卓識，準確把握人類社會發展規律，全面判斷國際形勢走向和中國所處歷史方位」。（路透資料照）

    在中美關係正值低谷、西方國家對華為等中國企業加大防堵之際，「習近平外交思想研究中心」今天成立，大推習近平以「偉大戰略家的遠見卓識，準確把握人類社會發展規律，全面判斷國際形勢走向和中國所處歷史方位」。（路透資料照）

    2020-07-20 19:06:20

    〔中央社〕在中美關係正值低谷、西方國家對華為等中國企業加大防堵之際，「習近平外交思想研究中心」今天在北京成立。中國外交部長王毅致詞時，稱中共總書記習近平是「偉大戰略家」。

    根據中共官媒國際在線，「習近平外交思想研究中心」由外交部委由中國國際問題研究院設立，旨在統籌全國研究資源，全面、系統、深入開展習近平外交思想的研究、闡釋和宣介，發揮習近平外交思想對外交實踐的指導作用。

    中國國務委員兼外交部長王毅為研究中心揭牌並發表講話。中共中央宣傳部、中央政策研究室、中央黨史和文獻研究院等部門有關負責人出席。

    王毅說，習近平以「偉大戰略家的遠見卓識，準確把握人類社會發展規律，全面判斷國際形勢走向和中國所處歷史方位」，提出了一系列新主張新倡議，形成和確立了習近平新時代中國特色社會主義外交思想，也就是習近平外交思想。

    王毅語多肯定地將習近平外交理念提高為「思想」。他說，「習近平外交思想」是「新中國外交理論建設中具有劃時代意義的重大成果」，具有鮮明科學性、時代性、先進性和實踐性。

    他還說，「習近平外交思想」是21世紀馬克思主義在外交領域的最新成果；是對中華優秀傳統文化的傳承創新；是對新中國外交理論的繼承發展；是對傳統國際關係理論的揚棄超越。

    王毅表示，要以「習近平外交思想」作為根本遵循和行動指南，在亂局中保持定力、在變局中抓住機遇，並稱外交戰線要把學習習近平外交思想作為一項長期的「重要政治任務」。

    儘管王毅在致詞中說，要「在國際上講好中國故事、中國理念、中國方案，不斷提高中國的影響力和感召力」。但習近平主政時代，卻是中國在國際政治、經貿等對外關係上最受到挑戰及排擠的時代。

    中美貿易戰目前第一階段協議尚未完全落實，中國電信設備巨擘華為在英、美又被排除參與5G建設，加上美國提出與新疆、香港相關的制裁法案，王毅9日出席中美智庫媒體視訊論壇時表示，中美正面臨建交以來最嚴重的挑戰。

    習近平2013年上任後提出「一帶一路」戰略，外界質疑中國對外擴張的企圖，並且已有國家因相關建設陷入龐大債務；2015年中國公布的「中國製造2025」製造業升級政策，也因不公平的行業補貼和盜取智慧財產權的疑慮引發美國反制。

    2019年以來，中國緊縮對香港的管控、新疆「再教育營」引發迫害人權的爭議，以及今年武漢肺炎疫情的爆發，都讓許多國家對中國的疑慮和反對加深。

    除了歐美國家，原定今年習近平要訪問日本的計畫遭擱置；在中國與印度邊境，6月爆發45年來首次的軍人衝突死亡事件；在澳洲，因紅色滲透和疫情調查主張等，中澳的關係也正經歷谷底。

    儘管王毅表示，近年來中國外交以習近平外交思想為指引，攻堅克難，開拓進取，取得了歷史成就，開創了嶄新局面；但現實上卻是幾乎相反的圖景。

    在今天「習近平外交思想研究中心」成立前，2018年6月召開的中央外事工作會議上，習近平就提出「新時代中國特色社會主義外交思想」10大面向，其中提到增強戰略自信、「為實現中華民族偉大復興的中國夢、推動構建人類命運共同體創造良好外部條件」等。

    外界觀察，習近平在外交上更為主動積極，不再秉持前領導人鄧小平「韜光養晦」的原則，也因此在國際上面對更多挑戰。

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