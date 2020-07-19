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    塔利班重組談判代表團 美專家看好阿富汗和平會談

    塔利班領導人18日表示，改組談判代表團。美專家認為，塔利班變得更加積極，看好與阿富汗的和平會談。（法新社資料照）

    塔利班領導人18日表示，改組談判代表團。美專家認為，塔利班變得更加積極，看好與阿富汗的和平會談。（法新社資料照）

    2020-07-19 13:43:47

    〔即時新聞／綜合報導〕美國在今年2月與阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）簽署和平協議，協助推動阿富汗的和平進程，塔利班領導人18日宣布，改組談判代表團。美國專家表示，看好和平會談，認為塔利班已變得更加積極。

    綜合外媒報導，塔利班領導人艾昆薩達（Mullah Haibatullah Akhundzada）18日宣布，新增4名成員加入談判代表團。美專家分析表示，塔利班這次重組代表團可能是談判前的好消息，代表塔利班已認真看待和平會談。

    美國和平研究所（U.S. Institute of Peace）亞洲計劃副主席懷德（Andrew Wilder）表示，這是一個好的進展，塔利班明顯比過去任何時刻都更加積極，重組加強代表團，可視為塔利班正準備對和平會談進行認真的討論。

    塔利班與阿富汗政府原訂於3月開始談判，但阿富汗當局多次指控塔利班加劇暴力行動，和平會談因此一再延後。

    阿富汗國家安全委員會（National Security Council）發言人法薩爾（Javid Faisal）指責塔利班持續在國內發動攻擊，法薩爾18日推文表示，塔利班有權選擇停火，停止傷害無辜者，但塔利班卻選擇了殺戮，沒有表現出和平的意願。

    雙方對談預計在完成囚犯交換後進行，塔利班在卡達首都多哈（Doha）的辦公室則被認為是首次會談可能的地點。根據美國2月與塔利班簽訂的和平協議，阿富汗須釋放5千名塔利班囚犯，塔利班則將釋放1千名阿富汗安全部隊人員。阿富汗官員表示，到目前為止，當局已釋放約4400名塔利班囚犯。

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