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    「希望台灣不要跟西藏一樣」 達賴喇嘛派任首位駐台導師圓寂

    首位達賴喇嘛派任駐台的導師強巴加措（左）14日圓寂，享壽85歲。（資料照）

    首位達賴喇嘛派任駐台的導師強巴加措（左）14日圓寂，享壽85歲。（資料照）

    2020-07-19 00:10:46

    〔即時新聞／綜合報導〕首位達賴喇嘛派任駐台的導師強巴加措14日圓寂，享壽85歲，他的學生近日受訪指出，強巴加措曾經歷中國文化大革命，被中共送去勞改20年，晚年在台灣講經是希望藉由西藏遭入侵的歷史，讓台灣人能夠「辨別整個民族面臨的危機」。

    綜合媒體報導，強巴加措1997年由達賴喇嘛親自派到台灣，擔任「達賴喇嘛西藏宗教基金會」首位佛法導師，之後他在台灣深耕22年，7月14日在台圓寂，享壽85歲。

    根據《自由亞洲電台》報導，弟子張醫師受訪指出，強巴加措生前曾自述，中國爆發文化大革命時正值25歲，慘遭中國政府勞動改造20年，但強巴丹措經常鼓勵學生要思辨、關注社會，「若盲信聽上師講，沒法辨別整個民族面臨的危機很危險，留在台灣，就是希望台灣不要跟西藏一樣」。

    「達賴喇嘛西藏宗教基金會」董事長達瓦才仁表示，達賴喇嘛當年派遣心目中最適合的人選到台灣，指示強巴加措講授佛典最核心的哲學，而非介紹那些儀式或火供等；強巴加措終其一生都在做為西藏宗教文化播種的事業，不僅不支薪，還把弟子供養多出生活費捐給孤兒院、老人，臨走也交待不要為自己做什麼。

    達瓦才仁還說，很多出家人不願碰政治，尤其在華人社會，但強巴加措反而非常鼓勵弟子參與世俗的活動，特別是支持西藏自由的運動，這是從「護教」的精神出發；強巴加措是一名很「另類」的出家人，認為「只有在能自由傳播宗教的社會，藏傳佛教才能長久傳承」。

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