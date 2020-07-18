京阿尼縱火案滿一年 社長、罹難者遺族至案發現場追思

遭縱火的京都第一工作室建物現已拆除。圖為2019年案發後2日警方封鎖現場情況。（美聯社）

2020-07-18 14:35:30

〔即時新聞／綜合報導〕日本京都動畫（京阿尼）縱火案奪走36條寶貴生命，33人輕重傷，震撼日本動畫產業及海內外粉絲；事發至今滿一年，社長八田英明及罹難者親屬今日在案發現場舉行追思儀式。此案目前已進入司法程序，截至目前調查結果，涉有縱火重嫌的青葉真司仍堅稱自己「小說情節遭剽竊」，因此行兇。

綜合日媒報導，八田英明和罹難者親屬等94人今赴位於京都伏見區的案發現場「京阿尼第一工作室」位置舉行追思儀式。去年縱火案事發於上午10時35分，儀式因此安排在今日上午同一時刻，以追悼者默禱1分鐘的方式向罹難者致意。

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建物在烈火摧殘之下嚴重受損，目前已經拆除，現址已搭建起帳篷；受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，京阿尼方面在今日強調，與追思相關的影片將上傳至網站，呼籲非案發關係者應避免前往當地，以策安全。

調查進度方面，青葉真司已就該案數次出庭，至今仍堅稱京阿尼於前年10月播出的《弦音－風舞高中弓道部－》動畫作品中有與其小說情節相同之處，認為自己的小說內容遭京阿尼剽竊，因此犯下縱火案。

《弦音》開播後，網路留言版上也有指控該作抄襲的留言，檢調目前仍在調查相關留言是否與此案有關；京阿尼及調查單位關係者皆表示，截至目前，沒有發現任何抄襲青葉真司小說之處。

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