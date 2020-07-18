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    武漢肺炎》阻礙防疫害慘民眾 南韓檢方首傳訊新天地教主

    大邱市新天地教會群聚感染案對南韓防疫影響甚鉅，南韓檢方於昨日首度傳喚該教會教主李萬熙。（美聯社）

    大邱市新天地教會群聚感染案對南韓防疫影響甚鉅，南韓檢方於昨日首度傳喚該教會教主李萬熙。（美聯社）

    2020-07-18 14:03:39

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響全球，南韓大邱市於今年2月爆發新天地教會群聚感染案件，防疫工作卻因該教會瞞報、漏報名單等因素受到嚴重干擾。大邱市已對該教會提出民事損害賠償訴訟，南韓檢方則在17日以違反《傳染病預防法》罪嫌傳喚教主李萬熙，偵訊時間長約4小時。

    根據《韓聯社》報導，南韓檢方懷疑89歲的新天地教會（全名：新天地耶穌教證據帳幕聖殿）創辦人、教主李萬熙涉嫌向防疫部門瞞報、漏報教徒名單與集會場所，甚至銷毀文件，妨礙大邱市教會群聚感染案的調查作業，因此檢方以涉嫌違反《傳染病預防法》為由，於昨日首度傳喚李萬熙。

    據檢調單位和新天地教會消息，李萬熙在當日上午應訊，為其首次接受傳喚，期間李萬熙聲稱身體不適，偵訊4小時便結束，檢方強調將再次傳喚李萬熙。除涉嫌違反防疫法，李萬熙也涉嫌非法斂財。

    新天地教徒部分，檢方已在8日時以相關罪嫌逮捕新天地果川總會本部總務等3名教徒。

    根據南韓疾控中心數據，大邱市有6901例病例，其中約61%患者為新天地教會成員；大邱市政府於6月中旬向大邱地方法院提起訴訟，控告新天地教會和李萬熙涉嫌阻礙防疫工作而導致大規模感染，求償金額為1000億韓元，為大邱市與武漢肺炎疫情相關總支出1460億韓元的3分之2以上。

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