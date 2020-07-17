危急！湖北潰堤淹6500多畝田地 當局Mi-26直升機投百噸砂石堵潰

湖北當局出動全球載重最大的「Mi-26」重型運輸直升機堵潰口。（翻攝自微博）

2020-07-17 12:53:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國連日暴雨成災，長江流域慘淹，湖北陽新富河9日起傳多處潰堤，潰口長度累計至少有55公尺、水深最高達8公尺，超過6500多畝農田、多房屋被淹，昨日中國當局急出動兩型直升機，投裝近百噸砂石，先後起飛20多個架次，封堵陽新縣富河幹堤潰口，其中包含全球載重最大的「Mi-26」重型運輸直升機，裝載量最高可達20公噸。

綜合中媒報導，湖北省黃石市陽新縣富河幹堤軍墾農場段9日上午出現多處潰口，其中葵賽湖段下垸的潰口，快速擴大至40公尺長、水深最高達8公尺，使6500多畝農田被淹。因另有一波暴雨即將到來，昨（16）日湖北當局急調動超過百名武裝警察部隊，不僅使用挖土機、推土機、動力舟，還動用約27台大型機械裝備堵潰口。

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此外，因潰口處路面窄、路基軟，大型機械無法抵達，當局還動用全球載重最大的「Mi-26」及「Mi-171」兩型重型運輸直升機，投裝近百噸砂石料，以空投的方式封堵潰口，先後起飛20多個架次，到晚間仍在作業。

據悉，「Mi-26」的長度為40公尺，旋翼長度超過30.5公尺，擁有20公噸的裝載量，逼近美國運輸機C-130的運量，是目前全球載重量最大的直升機。

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