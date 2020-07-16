替港人重建生活 鄭文傑創立英國港僑協會

2020-07-16 00:29:01

〔中央社〕英國駐香港總領事館前職員鄭文傑創立英國港僑協會（HKB），官方網站今天正式開通。鄭文傑表示，希望在英國建立社群，為香港人提供一個相互支持的平台，使他們能夠在英國重建生活。

英國港僑協會網站表示，協會宗旨是提升對居英港人的支持，無論是考慮前往英國定居，或已經身處英國，可透過協會與其他香港人守望相助。協會致力於加強英國政府與香港人的連結，並支援香港人融入英國社會。

請繼續往下閱讀...

協會創會主席鄭文傑說，香港並非指一個地方，而是一群熱愛民主及自由價值的人，英國港僑協會作為一個認同普世價值的僑務組織，旨在協助香港人保留獨特文化，同時融入英國的社區，希望藉由協會的成立，令香港面對的不是終結，而是一個新時代的開始。

鄭文傑去年在中國被行政拘留期間，遭到酷刑對待、逼供、要脅等。他抵達英國後向英國內政部申請政治庇護，已在6月獲批准，是首位香港公民及英國國民海外護照（BNO）持有人獲英國當局給予政治庇護，可在英國停留5年，他目前擔任英國民間組織The Umbrella Union榮譽主席，組織宗旨為替香港人權及文化發聲。

鄭文傑說，英國港僑協會今天正式開通官方網站，Facebook頁面、Twitter頁面和Telegram頻道，同時啟動籌款活動，募集啟動資金，尋找會址讓香港人面對面交流。協會會址將會供會員交流及參與各種活動，也會嘗試各種商業模式，以維持協會日常開支、自給自足。

「港區國安法」生效後，英國政府宣布對持有英國國民海外護照的香港民眾放寬簽證權，把現行入境6個月期限延長至5年。根據英國政府數據，有約290萬人符合資格申請BNO。（編輯：劉學源）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法