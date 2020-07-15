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    稱台海局勢升溫 中軍事專家促啟動武統八大準備

    圖為中國人民解放軍海軍。（歐新社）

    圖為中國人民解放軍海軍。（歐新社）

    2020-07-15 19:38:59

    〔編譯陳成良／綜合報導〕台海局勢在中美不斷較量下逐漸升溫之際，中國媒體又釋放武統訊息恫嚇台灣。署名中國國家安全委員會高級研究員、導彈專家、核戰略專家的楊承軍，11日在《鳳凰網》撰文指出，如今台海形勢的判斷，以武力手段實現國家統一，已成為當下唯一選項。他敦促北京啟動武統台灣八大準備。

    文中指出，目前中國外部安全形勢異常嚴峻，面臨來自多個戰略方向和不同對象的安全威脅，當前最重要的是實現國家統一，這是維護國家安全的重中之重和頭等大事。

    對於為何要使用武統選項，這位專家說是基於三個判斷，其一是台灣民進黨台獨綱領不會變，台灣總統蔡英文已多次觸及《反分裂國家法》中實施武統的底線；其二是依靠「島內」力量實現統一已不切實際，因為自認為是中國人的台灣人已不足半數；其三是美國不會對中國宣戰，對台幫助多集中在情報信息和武器裝備的支持上。

    楊承軍還強調，「大陸」應立即啟動對台武統的八項準備工作，一是擬定武統時間表，制定具體的和操作性強的國家統一日程安排；二是運用法律武器，讓武統行動師出有名；三是確定台灣人事安排和機構設置，可選如洪秀柱、邱毅等「島內」人士加入；四是完善現有作戰預案，制定應對外部勢力介入的軍事手段和戰法；五是列出台獨罪犯；六是整合「島內」進步力量；七是宣布「島內」保護重點設施，避免附帶毀傷；八是組織戰前強化訓練，特別是城市巷戰、攻堅戰等。

    中媒《多維網》15日引述這則報導時指出，近來最明顯的武統跡象主要有，素有「攻台主力」之稱的東部戰區集團軍和海軍陸戰隊頻繁進行登陸作戰訓練；中國海軍也在補充新型登陸裝備，包括在上海滬東造船廠新建的兩艘075型兩棲攻擊艦。

    圖為中國人民解放軍海軍。（法新社）

    圖為中國人民解放軍海軍。（法新社）

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