美總統候選人拜登活動致詞引用《毛語錄》！美國網友罵翻

美國總統參選人拜登（Joe Biden）日前在一場活動期間，於致詞時引用了前中國領導人毛澤東說過的話「婦女能頂半邊天（women hold up half the sky）」。（法新社）

2020-07-15 19:28:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統參選人拜登（Joe Biden）日前在一場活動期間，於致詞時引用了前中國領導人毛澤東說過的話「婦女能頂半邊天（women hold up half the sky）」。拜登也因此遭美國網友狂酸「中國喬」、「跟習近平有一樣的崇拜對象」。

根據美國《Fox News》 報導，拜登本週一在一場捐募活動中，談到疫情導致金融震盪衝擊女性主導的產業，以及性別收入不平等議題，他指出，必須落實女性經濟救濟，隨後更脫口表示「婦女能頂半邊天」。

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報導指出，該句「婦女能頂半邊天」並不是諺語，而是大約70年前，毛澤東在統治之初宣布性別平等時所喊出的話。

對此，美國網友紛紛在推特開砲「中國喬」、「也許拜登跟習近平一樣把毛澤東當成偶像」、「為什麼要引用毛澤東說過的話？」、「拜登跟這句話一樣老」、「拜登根本是共產黨員」、「不需要引用犯罪者的話來證明自己是對的」。

Apparently the “ancient Chinese proverb” Biden cited tonight at a fundraiser was by...Mao Zedong pic.twitter.com/tZKRoHbC4e — Joe Gabriel Simonson （@SaysSimonson） July 14, 2020

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