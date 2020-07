美總統候選人拜登活動致詞引用《毛語錄》！美國網友罵翻

美國總統參選人拜登(Joe Biden)日前在一場活動期間,於致詞時引用了前中國領導人毛澤東說過的話「婦女能頂半邊天(women hold up half the sky)」。(法新社)

2020-07-15 19:28:37

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統參選人拜登(Joe Biden)日前在一場活動期間,於致詞時引用了前中國領導人毛澤東說過的話「婦女能頂半邊天(women hold up half the sky)」。拜登也因此遭美國網友狂酸「中國喬」、「跟習近平有一樣的崇拜對象」。

根據美國《Fox News》 報導,拜登本週一在一場捐募活動中,談到疫情導致金融震盪衝擊女性主導的產業,以及性別收入不平等議題,他指出,必須落實女性經濟救濟,隨後更脫口表示「婦女能頂半邊天」。

報導指出,該句「婦女能頂半邊天」並不是諺語,而是大約70年前,毛澤東在統治之初宣布性別平等時所喊出的話。

對此,美國網友紛紛在推特開砲「中國喬」、「也許拜登跟習近平一樣把毛澤東當成偶像」、「為什麼要引用毛澤東說過的話?」、「拜登跟這句話一樣老」、「拜登根本是共產黨員」、「不需要引用犯罪者的話來證明自己是對的」。

Apparently the “ancient Chinese proverb” Biden cited tonight at a fundraiser was by...Mao Zedong pic.twitter.com/tZKRoHbC4e