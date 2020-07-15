為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美總統候選人拜登活動致詞引用《毛語錄》！美國網友罵翻

    美國總統參選人拜登（Joe Biden）日前在一場活動期間，於致詞時引用了前中國領導人毛澤東說過的話「婦女能頂半邊天（women hold up half the sky）」。（法新社）

    美國總統參選人拜登（Joe Biden）日前在一場活動期間，於致詞時引用了前中國領導人毛澤東說過的話「婦女能頂半邊天（women hold up half the sky）」。（法新社）

    2020-07-15 19:28:37

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統參選人拜登（Joe Biden）日前在一場活動期間，於致詞時引用了前中國領導人毛澤東說過的話「婦女能頂半邊天（women hold up half the sky）」。拜登也因此遭美國網友狂酸「中國喬」、「跟習近平有一樣的崇拜對象」。

    根據美國《Fox News》 報導，拜登本週一在一場捐募活動中，談到疫情導致金融震盪衝擊女性主導的產業，以及性別收入不平等議題，他指出，必須落實女性經濟救濟，隨後更脫口表示「婦女能頂半邊天」。

    報導指出，該句「婦女能頂半邊天」並不是諺語，而是大約70年前，毛澤東在統治之初宣布性別平等時所喊出的話。

    對此，美國網友紛紛在推特開砲「中國喬」、「也許拜登跟習近平一樣把毛澤東當成偶像」、「為什麼要引用毛澤東說過的話？」、「拜登跟這句話一樣老」、「拜登根本是共產黨員」、「不需要引用犯罪者的話來證明自己是對的」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    菜市場政治學》一個「維持現狀」各自表述？台灣人怎麼看自己和中國的關係
    2020-07-13 12:14

    菜市場政治學》一個「維持現狀」各自表述？台灣人怎麼看自己和中國的關係
    樂見美同盟分崩離析 彭博：中國希望川普連任
    2020-06-16 15:12

    樂見美同盟分崩離析 彭博：中國希望川普連任
    2招接住投資獲利機會

    2招接住投資獲利機會
    斷言拜登選輸川普 白邦瑞精闢分析「中國最怕的3件事」
    2020-06-01 00:48

    斷言拜登選輸川普 白邦瑞精闢分析「中國最怕的3件事」
    川普也賣亡國感？一張圖諷拜登當選「白宮星條旗變五星旗」
    2020-05-15 07:28

    川普也賣亡國感？一張圖諷拜登當選「白宮星條旗變五星旗」
    海外基金贏家出列！統一投信績優生

    海外基金贏家出列！統一投信績優生
    國際今日熱門
    2020-07-14 21:23

    武漢肺炎》沒飛機可搭 留學生騎單車48天從英國回希臘

    2020-07-14 20:27

    驚人照片曝光！1個月沒回老家 廚房地板竟遭「竹子」貫穿

    2020-07-14 20:26

    2020火星衝日！ 美中阿聯3國7月相繼發射探測器

    2020-07-14 23:56

    武漢肺炎》孕婦當心！法國傳出病毒透過胎盤母傳子 嬰兒確診

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播