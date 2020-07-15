朴元淳死亡之謎 韓高層爆料︰他早知會被控性騷

南韓政府高層官透露，朴元淳被控性騷之前，就已知道自己「將被指控」。（法新社）

2020-07-15 14:29:52

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾市長朴元淳10日凌晨被發現在首爾市鐘路區北岳山上死亡，而朴元淳在8日時被前秘書告發性騷擾，首爾市政府對此表示，朴元淳在接獲自己被指控的報告後做出「極端選擇」，但南韓政府高層官員昨日透露，在前秘書向警方指控朴元淳對自己性騷擾之前，朴元淳就已經接到首爾市政府匯報，知道自己「將被指控」，和首爾市府的說法有出入。

根據南韓《中央日報》報導，南韓政府高層官員表示，警方稱接到前秘書報案的時間點約在7月8日下午4點30分，但首爾市府在下午3點之前就已經知道會被舉報，這也意味著，在前祕書向警方報案前，首爾市政府已在留意相關動向，朴元淳也得到相關消息。

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南韓政界據傳提前向朴元淳通報的是首爾市性別問題特別顧問林順英，但林順英否認此傳聞，林順英表示她在8日下午3點聽說朴元淳有「不光彩的事」，要她去向市長確認一下，林順英去詢問朴元淳發生什麼事時，朴僅說：「現在很忙，以後再說。」因此林順英表示她當時並不清楚性騷擾的事。

據了解，朴元淳通過匯報得知自己即將被指控之後，並不了解具體內容，8日晚間朴元淳仍正常出席與民選區廳長的晚宴，在晚宴結束回到官邸與親信舉行對策會議時，朴元淳才了解事情的嚴重性。對此，首爾市府始終否認朴元淳事前了解被指控性騷擾，強調被指控性騷擾這件事都是在朴元淳失蹤之後透過媒體報導才得知。

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