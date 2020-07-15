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    首頁　>　國際

    違反隔離規定埃及軍人確診 泰國暫停入境航班

    2020-07-15 00:13:02

    〔中央社〕泰國今天暫停所有入境航班，因為一群入境的埃及軍人違反自我隔離規定，並且前往一家購物中心，其中一人感染了2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

    法新社報導，泰國因為採取嚴格封鎖措施，至今有效控制疫情，已連續50天沒有國內病例通報，獲得各界讚許。

    泰國經濟因為旅遊業崩潰而陷入低谷，一直謹慎小心重新開放空域，希望藉由國內的低感染率招攬遊客。

    然而，泰國目前將暫停所有入境航班，因為一群埃及軍人從泰國軍方掌控的羅勇府（Rayong）烏打拋機場（U-tapao Airport）入境，未經任何防疫篩檢。

    這群埃及軍人本應在一家飯店自我隔離，於翌日搭機離開，但他們卻前往附近一家購物中心，其中一名軍人隨後確診。泰國當局現正急忙追蹤這家購物中心及附近地區的約1700人。

    泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）表示，他為這次疏忽負起「所有責任」，同時罕見為損害公眾的「信心和安全」發表道歉聲明。

    帕拉育在電視轉播的演說中指出：「發生這起事件，是因為人們不尊重規定。已中止所有入境航班，在我們解決這項問題前，不會再允許班機入境。」

    這名確診埃及男性及其他30名軍官於10日搭乘軍機抵達泰國，於11日早上搭機離開返回埃及。他們抵達泰國前曾在24小時內往返中國成都。

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