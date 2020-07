時隔17年首例 美國執行聯邦死刑

2020-07-14 22:34:15

〔編譯黃靖媗/綜合報導〕美國最高法院於美國東岸時間今日凌晨兩點(台灣時間下午兩點),駁回聯邦上訴法院與聯邦地方法院,暫停執行白人至上主義者丹尼爾.路易斯.李(Daniel Lewis Lee)死刑的要求,正式於美國時間今日上午執行了17年來首起聯邦死刑。

綜合外電報導,原定13日遭處決的李,曾搶劫謀害一戶三口之家,並將受害者遺體棄屍於湖中,今日伏法前仍堅稱自己不是殺人犯。而女兒、孫女、女婿都慘遭李殺害的81歲婦人皮特森(Earlene Peterson)日前表示,他希望李與他的共犯能在獄中度過餘生,不希望李被處死。

美國司法部去年起使用了新的死刑注射藥物「戊巴比妥」(pentobarbital),美國聯邦地區法院法官庫特莰(Tanya Chutkan)13日指出,死囚可能會以新藥違憲為由起訴法院,要求暫緩執行死刑。美國哥倫比亞特區聯邦上訴法院(U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit)也表示不會如期進行死刑。但美國最高法院卻在今日凌晨以五票贊成、四票反對,同意死刑執行。

皮特森與其他兩名受害者家屬也於上週提起訴訟,要求法院考量武漢肺炎疫情帶來的健康風險,延後執行死刑,但還是無法阻止李遭處決。

