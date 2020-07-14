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    首頁　>　國際

    時隔17年首例 美國執行聯邦死刑

    2020-07-14 22:34:15

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國最高法院於美國東岸時間今日凌晨兩點（台灣時間下午兩點），駁回聯邦上訴法院與聯邦地方法院，暫停執行白人至上主義者丹尼爾．路易斯．李（Daniel Lewis Lee）死刑的要求，正式於美國時間今日上午執行了17年來首起聯邦死刑。

    綜合外電報導，原定13日遭處決的李，曾搶劫謀害一戶三口之家，並將受害者遺體棄屍於湖中，今日伏法前仍堅稱自己不是殺人犯。而女兒、孫女、女婿都慘遭李殺害的81歲婦人皮特森（Earlene Peterson）日前表示，他希望李與他的共犯能在獄中度過餘生，不希望李被處死。

    美國司法部去年起使用了新的死刑注射藥物「戊巴比妥」（pentobarbital），美國聯邦地區法院法官庫特莰（Tanya Chutkan）13日指出，死囚可能會以新藥違憲為由起訴法院，要求暫緩執行死刑。美國哥倫比亞特區聯邦上訴法院（U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit）也表示不會如期進行死刑。但美國最高法院卻在今日凌晨以五票贊成、四票反對，同意死刑執行。

    皮特森與其他兩名受害者家屬也於上週提起訴訟，要求法院考量武漢肺炎疫情帶來的健康風險，延後執行死刑，但還是無法阻止李遭處決。

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