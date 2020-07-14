武漢肺炎》全球5天激增100萬確診 譚德塞：回不去了

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）13日警告：「在可預見的未來，不可能回到過去的常態了。」（路透）

2020-07-14 22:53:47

〔即時新聞／綜合報導〕根據美國約翰‧霍普金斯大學（Johns Hopkins University, JHU）統計，近日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情急速加劇，全球僅5天就激增超過100萬人確診；世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）13日警告：「在可預見的未來，不可能回到過去的常態了。」

《CNN》報導，從本月6日至10日共5天，全球就增加了104萬6200例確診；8日至13日共6天中，確診人數增長106萬1600人，13日全球總病例數突破1300萬。根據JHU的數據顯示，全球有超過50萬人死於武肺。

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近日譚德塞在瑞士日內瓦的記者會上提出，他認為所有政府都應該集中注意在以下3點：降低死亡率和遏制病毒傳播、採取個別防疫措施以保護整個社區、強而有力的政府領導和溝通能力。

譚德塞指責：「太多國家都在朝錯誤的方向前進」，並呼籲民眾遵守社交距離、勤洗手、戴口罩等基本原則，否則世界將會變得越來越糟。全球迄今為止武肺確診人數累計1310萬人，其中57.3萬人病故。

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根據美國約翰‧霍普金斯大學（Johns Hopkins University, JHU）統計，近日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情急速加劇，全球僅5天就激增超過100萬人確診。圖為巴西臨時墓地。（法新社）

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