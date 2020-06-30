86天全球確診百萬到千萬 中國專家：破2千萬會更快

自武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發以來，只過86天全球累計確診病例就從百萬增加到超過千萬例，有中國專家稱，接下來突破2千萬例的時間將會更短。圖為示意圖。（法新社）

2020-06-30 08:40:48

〔即時新聞／綜合報導〕自武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發以來，只過86天全球累計確診病例就從百萬增加到超過千萬例，有中國專家稱，目前全球第一波疫情仍未過去，接下來突破2千萬例的時間將會更短，且疫苗就算量產也不能保證終身免疫。

武漢肺炎全球確診病例於28日突破1千萬例，死亡人數也突破50萬例，至今新增確診人數也還在持續成長，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友29日對此表示，全球確診病例只花86天就從百萬增至千萬，目前疫情也還未達到最高峰，估計接下來一段時間還會持續增長，他認為目前全球仍處於第一波疫情中，且接下來要從1千萬突破2千萬，所需花費的時間將更短。

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吳尊友也指出，從目前各國的防控狀況來看，除了少數國家，大多都沒有有效控制疫情，有些甚至失控，他呼籲各國一定要尊重科學，依靠科學確實實施科學防疫措施。針對疫苗若研發出來後將可量產，吳尊友也表示並不能就此放心，因為所有疫苗皆是仿照人體感染後產生的自然免疫，長期免疫力的可能性也較低，疫苗並不能保證終身免疫。

根據《約翰霍普金斯大學》目前最新統計則顯示，全球累計確診達1026萬8786例，累計死亡人數則是50萬4345例。其中美國確診病例破258例，死亡逾12.6萬。巴西確診病例則突破136萬例，累計染疫不治增至5萬8314人。

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