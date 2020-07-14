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    遭北京制裁禁止入境 美國會議員不在乎：本來就沒有要去！

    被中國制裁後，德州共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）發聲明表示自己暫時沒有去中國的計畫。（法新社）

    被中國制裁後，德州共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）發聲明表示自己暫時沒有去中國的計畫。（法新社）

    2020-07-14 23:14:56

    〔即時新聞／綜合報導〕中美關係持續緊張，在美國針對新疆人權問題制裁中國官員後，中國也在13日祭出反制措施，宣布制裁經常批判中國政府的4名重量級國會議員和國務院官員，以及負責監察中國法治發展和人權的美國國會機構。對此，有被制裁的美國官員表現得相當無所謂，還有人說自己根本就沒有去中國的打算。

    中國外交部發言人華春瑩13日宣布制裁4名美國公職人員和一個實體機構，分別是德州共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）、佛羅里達州共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）、紐澤西州共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）、國務院國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback），以及美國國會及行政當局中國委員會（CECC）。

    根據《美國之音》報導，克魯茲週一就發表聲明指出，中共因為害怕所以反撲，他痛斥中國一系列踐踏人權的暴行無法令人容忍，針對自己被制裁一事，克魯茲酸：「不幸的是，我沒有訪問這個同時掩蓋武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，還威脅幾百萬人生命的威權政權計劃。」

    不只克魯茲，魯比歐在今年6月底的時候早就猜想到自己會被中共禁止入境，當時他也表示自己暫時沒有要去中國打算，「我不覺得去那會有什麼好事」。在確定自己被列入制裁名單，魯比歐也在推特上毫不在乎地說：「中國共產黨禁止我入境，我猜他們可能不喜歡我？」

    另外，美國參議院外交關係委員會首席民主黨成員梅嫩德斯（Bob Menendez）即使這次不在北京當局的制裁名單上，但他在6月底的時候也曾向美國之音說自己如果被中共制裁，「那會是我的榮幸！」直言自己對那種威權政權的制裁一點也不擔心。

    德州共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）也在推特上提到自己被制裁一事，表現得相當無所謂。（彭博）

    德州共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）也在推特上提到自己被制裁一事，表現得相當無所謂。（彭博）

    雖然這次沒在北京當局的制裁名單中，但美國參議院外交關係委員會首席民主黨成員梅嫩德斯（Bob Menendez）之前就曾表示自己如果被中方制裁那會是一件榮幸的事。（法新社）。

    雖然這次沒在北京當局的制裁名單中，但美國參議院外交關係委員會首席民主黨成員梅嫩德斯（Bob Menendez）之前就曾表示自己如果被中方制裁那會是一件榮幸的事。（法新社）。

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