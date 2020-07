遭北京制裁禁止入境 美國會議員不在乎：本來就沒有要去！

2020-07-14 23:14:56

〔即時新聞/綜合報導〕中美關係持續緊張,在美國針對新疆人權問題制裁中國官員後,中國也在13日祭出反制措施,宣布制裁經常批判中國政府的4名重量級國會議員和國務院官員,以及負責監察中國法治發展和人權的美國國會機構。對此,有被制裁的美國官員表現得相當無所謂,還有人說自己根本就沒有去中國的打算。

中國外交部發言人華春瑩13日宣布制裁4名美國公職人員和一個實體機構,分別是德州共和黨籍聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)、佛羅里達州共和黨參議員魯比歐(Marco Rubio)、紐澤西州共和黨眾議員史密斯(Chris Smith)、國務院國際宗教自由無任所大使布朗貝克(Sam Brownback),以及美國國會及行政當局中國委員會(CECC)。

請繼續往下閱讀...

根據《美國之音》報導,克魯茲週一就發表聲明指出,中共因為害怕所以反撲,他痛斥中國一系列踐踏人權的暴行無法令人容忍,針對自己被制裁一事,克魯茲酸:「不幸的是,我沒有訪問這個同時掩蓋武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情,還威脅幾百萬人生命的威權政權計劃。」

不只克魯茲,魯比歐在今年6月底的時候早就猜想到自己會被中共禁止入境,當時他也表示自己暫時沒有要去中國打算,「我不覺得去那會有什麼好事」。在確定自己被列入制裁名單,魯比歐也在推特上毫不在乎地說:「中國共產黨禁止我入境,我猜他們可能不喜歡我?」

另外,美國參議院外交關係委員會首席民主黨成員梅嫩德斯(Bob Menendez)即使這次不在北京當局的制裁名單上,但他在6月底的時候也曾向美國之音說自己如果被中共制裁,「那會是我的榮幸!」直言自己對那種威權政權的制裁一點也不擔心。

The Communist Party of #China has banned me from entering the country.



I guess they don’t like me?



https://t.co/cvp1YiJBYr