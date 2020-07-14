印度確診破90萬大關 IT重鎮班加羅爾今晚重回封鎖

印度的武漢肺炎確診病例突破90萬大關。（法新社）

2020-07-14 17:50:41

〔即時新聞／綜合報導〕印度的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例今（14）日突破90萬大關，在過去24小時新增2萬8498病例，有553人死亡，隨著疫情進一步惡化，印度IT重鎮班加羅爾（Bangalore）今晚將恢復封鎖。

綜合媒體報導，印度在3月下旬實施嚴格的封鎖措施後，一直在穩步放寬限制以減輕巨大的經濟影響。但衛生部的數據顯示，確診病例仍持續飆升，在3天前破80萬例後，今日總數已達到90萬6752例，死亡2萬3727例。許多專家指出，疫情的嚴重性被低估了。

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到目前為止，孟買和首都新德里是印度疫情最嚴重的地區，但擁有超過1300萬人口的南部城市班加羅爾已成為另一個熱點。當局宣布，班加羅爾將從當地時間今晚間8點（台灣時間晚間10點30分）恢復封鎖，為期一週。

除緊急狀況外，交通運輸將被禁止，只有販售基本必需品的商店可營業，至於IT重鎮班加羅爾的命脈，跨國企業的後台業務可以繼續營運，但任何時候都只能有一半的員工在辦公室內上班。

印度有多個地方也實行新的封鎖措施，包括西部城市浦納（Pune），人口最多、有2億人的北方邦，以及坦米爾納杜邦和阿薩姆邦也引入新防疫限制。

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