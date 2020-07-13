博士未必能解答！得獎研究太專業 中國小6生奪大獎被抓包

2020-07-14 00:23:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國1名小學6年級學生以直腸癌突變基因研究，奪下中國青少年科技創新大獎；但研究內容太專業，遠超出小學生的知識範圍，在中國網友抨擊下，中國科學院坦承，這名小學生是該院1名研究員的兒子。

根據中國《新浪新聞》報導，中國雲南這名陳姓小6學生的得獎作品是「C10orf67在結直腸癌發生發展中的功能與機制研究」，研究中附上的實驗紀錄顯示，小學生2018年1月6日在中國科學院昆明動物研究所與「陳老師」、「楊老師」討論過研究。

研究紀錄提及，2018年1月9日與10日討論中，該小學生完全不懂什麼是基因，但在老師們的幫助下，5天後的1月13日，已經了解「聚合酶連鎖反應 （PCR）技術原理」，同時已經弄懂為何能夠螢光強弱來得知基因的「核糖核酸 （RNA）表達水平」。

不過，這份研究與實驗紀錄因得獎公告上網後，立刻引發中國網友抨擊，直言這樣的研究就連碩士生都辦不到，與博士生的水準不相上下，怎麼可能是個不懂基因的小學生做出的研究，且在短時間就能得出直腸癌基因突變的結論？各界不相信小學生能做出這份研究，呼籲中國官方出面嚴查。

中國官媒《人民日報》報導，中國科學院昆明動物研究所在13日聲明指出，獲獎的小6學生是該研究所內1名研究員的兒子；外界猜測，實驗紀錄中的「陳老師」可能就是「陳同學」的爸爸；目前研究所已經設置調查小組，將深入調查並將結果及時公告。

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