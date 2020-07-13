為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    博士未必能解答！得獎研究太專業 中國小6生奪大獎被抓包

    2020-07-14 00:23:24
    中國1名小學6年級學生的基因研究得獎作品，被外界砲轟與博士論文水準不相上下，甚至更難。DNA檢測示意圖。（彭博檔案照）

    中國1名小學6年級學生的基因研究得獎作品，被外界砲轟與博士論文水準不相上下，甚至更難。DNA檢測示意圖。（彭博檔案照）

    〔即時新聞／綜合報導〕中國1名小學6年級學生以直腸癌突變基因研究，奪下中國青少年科技創新大獎；但研究內容太專業，遠超出小學生的知識範圍，在中國網友抨擊下，中國科學院坦承，這名小學生是該院1名研究員的兒子。

    根據中國《新浪新聞》報導，中國雲南這名陳姓小6學生的得獎作品是「C10orf67在結直腸癌發生發展中的功能與機制研究」，研究中附上的實驗紀錄顯示，小學生2018年1月6日在中國科學院昆明動物研究所與「陳老師」、「楊老師」討論過研究。

    研究紀錄提及，2018年1月9日與10日討論中，該小學生完全不懂什麼是基因，但在老師們的幫助下，5天後的1月13日，已經了解「聚合酶連鎖反應 （PCR）技術原理」，同時已經弄懂為何能夠螢光強弱來得知基因的「核糖核酸 （RNA）表達水平」。

    中國青少年科技創新大賽公布1名小6學生的得獎作品，竟是超困難的直腸癌基因研究。（圖取自微博）

    中國青少年科技創新大賽公布1名小6學生的得獎作品，竟是超困難的直腸癌基因研究。（圖取自微博）

    不過，這份研究與實驗紀錄因得獎公告上網後，立刻引發中國網友抨擊，直言這樣的研究就連碩士生都辦不到，與博士生的水準不相上下，怎麼可能是個不懂基因的小學生做出的研究，且在短時間就能得出直腸癌基因突變的結論？各界不相信小學生能做出這份研究，呼籲中國官方出面嚴查。

    中國官媒《人民日報》報導，中國科學院昆明動物研究所在13日聲明指出，獲獎的小6學生是該研究所內1名研究員的兒子；外界猜測，實驗紀錄中的「陳老師」可能就是「陳同學」的爸爸；目前研究所已經設置調查小組，將深入調查並將結果及時公告。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    三峽大壩掛了？水情監控停擺 長江中下游、南京危險了
    2020-07-14 01:09

    三峽大壩掛了？水情監控停擺 長江中下游、南京危險了
    神棍！中國湖南洪水不斷 氣功大師冒雨「發功退洪」
    2020-07-13 21:19

    神棍！中國湖南洪水不斷 氣功大師冒雨「發功退洪」
    大多肩痛源自它！常被忽略而復元無期

    大多肩痛源自它！常被忽略而復元無期
    暴雨洪水不斷！鄱陽湖暴「長」 超越青海湖成中國最大
    2020-07-13 06:40

    暴雨洪水不斷！鄱陽湖暴「長」 超越青海湖成中國最大
    唐山爆規模5.1地震 中國官方：1976年唐山大地震餘震
    2020-07-13 00:31

    唐山爆規模5.1地震 中國官方：1976年唐山大地震餘震
    中火2號機完成環保改善 可兼顧環保

    中火2號機完成環保改善 可兼顧環保
    洪水3789萬人次受災！習近平認了：防汛形勢十分嚴峻
    2020-07-12 21:52

    洪水3789萬人次受災！習近平認了：防汛形勢十分嚴峻
    冒名頂替上大學層出不窮 觸動中國社會敏感神經
    2020-06-27 18:29

    冒名頂替上大學層出不窮 觸動中國社會敏感神經
    國際今日熱門
    2020-07-13 06:40

    暴雨洪水不斷！鄱陽湖暴「長」 超越青海湖成中國最大

    2020-07-13 01:19

    反中團體東京大遊行 日人籲台日聯手撐香港

    2020-07-13 02:27

    全球武漢肺炎確診新增超過23萬例 再創單日新高

    2020-07-13 05:30

    港民主派初選 61萬人投票

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播