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    武漢肺炎》東京疫情加劇 都知事堅持：明年奧運必須辦

    東京都知事小池百合子（Yuriko Koike）今（13日）堅決表示，作為克服武肺的象徵，奧運明年（2021）必須舉辦。（路透）

    東京都知事小池百合子（Yuriko Koike）今（13日）堅決表示，作為克服武肺的象徵，奧運明年（2021）必須舉辦。（路透）

    2020-07-13 20:33:17

    〔即時新聞／綜合報導〕近日日本東京武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情反彈，連4日單日確診病例破200人，即便如此，東京都知事小池百合子（Yuriko Koike）今（13日）堅決表示，不論如何，作為克服武肺的象徵，奧運明（2021）年必須舉辦。

    《路透》報導，東京目前有7927人確診武肺，已經超過日本總確診數的3分之1，而儘管據媒體調查顯示，大多數民眾認為奧運應該被取消或推遲，但小池說：「我想把舉辦奧運會這件事，當作克服艱困現狀以及人類團結的象徵」。

    原定今（2020）年7月舉辦的奧運會，因武肺疫情爆發而延期，相對日本首相安倍晉三，小池針對武肺的防疫政策獲得大部份民眾支持，因此在本月6日順利連任東京都知事。

    東京疫情加劇，但安倍政府目前正在推行國內旅遊計畫，以遏止因武肺而不斷下滑的經濟，對此小池指出，阻止病毒擴散和振興不景氣的經濟一樣重要，「東京必取採取適當的對策才能同時預防感染和保持經濟活動」，並補充，疫情期間地方政府的政策有時會和中央衝突，呼籲中央「使地方政府的權力更加明確」。

    日本東京12日新增206武肺確診病例，連續第4天單日確診人數突破200人，目前確診總數為7927人，其中325人病故；日本迄今為止武肺確診病例共2萬1520例，其中982人病故。

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