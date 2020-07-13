前英國情報局長：英政府應禁止華為 重設與中國整體關係
〔即時新聞／綜合報導〕英國政府擬在2025年前全面移除華為5G網路，卻傳出華為要求與英國首相強生（Boris Johnson）會談，希望能協議延遲時限；對此，前英國秘密情報局（Secret Intelligence Service）局長迪爾勒夫（Richard Dearlove）呼籲，英國政府應禁止華為介入電信，並重新設定與中國的整體關係。
綜合媒體報導，華為近日正尋求與英政府協商，企圖將其被退出英國5G網路的時限，推遲至2025年下屆大選以後，條件是維護華為目前在英國可用於2G、3G和4G網路的設備。
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英國前軍情六處（MI6）首席負責人迪爾勒夫12日接受《天空新聞網》專訪，他指出，撤除華為公司將有「良好的安全意義」，中國政府與華為的關係「絕對明確」，「華為不是普通的國際電信公司，它是中國政府關係密切的一部分」。
迪爾勒夫表示，中國的軍事戰略會將民用與軍事能力做融合，中國的網路攻擊能力也對英國構成威脅，「他們在這個領域具有強大的能力，可能會以某種方式做到這一點，儘管你知道他們是罪魁禍首，但他們會否認，我認為我們非常瞭解中國已具備這種能力，並正在使用它」。
迪爾勒夫強調，英國須重設與中國的整體關係，隨著中國在國際上變得「更加激進」，英國也要變得「更有信心」。
“There is a close linkage, undoubtedly, between the Chinese military capability and Huawei.”— SkyNews （@SkyNews） July 12, 2020
Former head of MI6 Sir Richard Dearlove warns about about the inclusion of Huawei in the UK's rollout of 5G.
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