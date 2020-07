前英國情報局長：英政府應禁止華為 重設與中國整體關係

2020-07-14 00:16:52

〔即時新聞/綜合報導〕英國政府擬在2025年前全面移除華為5G網路,卻傳出華為要求與英國首相強生(Boris Johnson)會談,希望能協議延遲時限;對此,前英國秘密情報局(Secret Intelligence Service)局長迪爾勒夫(Richard Dearlove)呼籲,英國政府應禁止華為介入電信,並重新設定與中國的整體關係。

綜合媒體報導,華為近日正尋求與英政府協商,企圖將其被退出英國5G網路的時限,推遲至2025年下屆大選以後,條件是維護華為目前在英國可用於2G、3G和4G網路的設備。

英國前軍情六處(MI6)首席負責人迪爾勒夫12日接受《天空新聞網》專訪,他指出,撤除華為公司將有「良好的安全意義」,中國政府與華為的關係「絕對明確」,「華為不是普通的國際電信公司,它是中國政府關係密切的一部分」。

迪爾勒夫表示,中國的軍事戰略會將民用與軍事能力做融合,中國的網路攻擊能力也對英國構成威脅,「他們在這個領域具有強大的能力,可能會以某種方式做到這一點,儘管你知道他們是罪魁禍首,但他們會否認,我認為我們非常瞭解中國已具備這種能力,並正在使用它」。

迪爾勒夫強調,英國須重設與中國的整體關係,隨著中國在國際上變得「更加激進」,英國也要變得「更有信心」。

