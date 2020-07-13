民主派初選催出61萬票 何君堯︰9月立法會選舉應延後

建制派議員何君堯今天凌晨在臉書發文，建議香港特首林鄭月娥「因疫情嚴峻，立會選舉應立即壓後至明年3月，甚至乎9月」。（路透）

2020-07-13 17:32:50

〔即時新聞／綜合報導〕香港立法會改選將在今年9月展開，而民主派為協調旗下各黨所進行的「民主派35+」初選也已在昨晚（12日）落幕，有超過61萬香港人不懼「港版國安法的」恫嚇挺身投票，氣勢如虹的民主派對立法會過半充滿信心，有望一舉重現2019年區議會改選大勝；建制派議員何君堯今天（13日）凌晨在臉書發文，建議香港特首林鄭月娥「因疫情嚴峻，立法會選舉應立即延後至明年3月，甚至9月！」

先前何君堯就曾痛斥「民主派35+」初選涉嫌舞弊，揚言為維護公平選舉「必須檢舉」；今凌晨他又在臉書發文 稱「既然不公，不如不選！」何表示，「因疫情嚴峻，立會選舉應立即壓後至明年3月，甚至9月！」

請繼續往下閱讀...

他更要求特首林鄭月娥必須當機立斷，不宜猶疑，「一切決定與行動均以市民利益為基礎，應及早作出決定」；何君堯還舉日本的例子，強調「日本也將奧運押後1年，香港為何不可？」

由於何君堯在去年競選區議員尋求連任時，被民主派候選人盧俊宇擊敗，事後他也多次批評區議會選舉不公「涉嫌舞弊」；這次「延後立法會改選」的主張也被網友嘲諷是「怕輸」，紛紛表示「上次輸了，這次怕輸，就叫人不要選喔」、「你這樣的水準還有沒有人投你呀？」、「區議會不公，你輸了，又怕立法會選舉不公，不如不要選了」、「輸不起就不要出聲啦」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法