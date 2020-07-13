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    武漢肺炎》全球新增逾23萬例再創新高 佛州增1.5萬創全美新高

    武漢肺炎疫情持續升溫，過去一天全球單日新增確診病例再創新高，24小時內增加超過23萬例。美國佛州單日新增逾1萬5千例，也打破全美各州單日新增確診數紀錄。（美聯社）

    武漢肺炎疫情持續升溫，過去一天全球單日新增確診病例再創新高，24小時內增加超過23萬例。美國佛州單日新增逾1萬5千例，也打破全美各州單日新增確診數紀錄。（美聯社）

    2020-07-13 07:04:51

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續升溫，過去一天全球單日新增確診病例再創新高，24小時內增加超過23萬例。增加最多的主要是美國、巴西、印度和南非等國家，且美國佛州單日新增逾1萬5千例，打破全美各州單日新增確診數紀錄。

    根據《約翰霍普金斯大學》今上午最新統計顯示，全球累計確診已超過1282.6萬例，累計死亡人數也超過56.7萬例。其中美國確診病例已突破329萬例，死亡則是超過13.5萬。據世界衛生組織（WHO）指出，在過去一天美國新增確診超過6.6萬例，而在全美各州中新增最多的是佛州。據佛州衛生當局通報數據顯示，佛州單日新增1萬5299起，打破加州於8日通報的1萬1694例，在更之前的舊紀錄，則是紐約州於4月14日通報的1萬1571例。外媒報導提到，佛州在過去5天內新增5萬5842起確診病例。

    WHO指出，過去一天全球新增確診病例再創新高，24小時內增加23萬370例，打破本月10日的22萬8102例，為疫情爆發以來最多，WHO形容這是令人傷感的紀錄。其他單日新增數量較多的國家還包含巴西、印度和南非等國家，其中巴西單日新增2萬3869例，累計近184萬例；印度單日新增2萬8637例，累計近85萬例；南非新增1萬3497例，累計逾26萬例，佔非洲總量的40%。

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